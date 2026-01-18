Telecinco mueve ficha de urgencia con 'Gran Hermano Dúo' y toma esta determinante decisión tras sus primeros datos de audiencia

Telecinco ha movido ficha con ‘Gran Hermano Dúo 4’ y aumentará su presencia en la parrilla con una nueva gala semanal que se emitirá los martes bajo el título GH Dúo: límite 48 horas, también presentada por Jorge Javier Vázquez. La decisión, que no estaba prevista inicialmente, responde al interés de la cadena por mantener la atención sobre el reality y explotar al máximo el amplio material que está dejando la convivencia en la casa de Tres Cantos.

La aparición de esta tercera cita semanal —que se sumará a la gala principal de los jueves y al debate dominical de Ion Aramendi— convierte a ‘GH Dúo 4’ en uno de los contenidos de Mediaset con mayor saturación en la programación en estas primeras semanas de 2026. Telecinco confía en que la fórmula de ampliar el seguimiento del reality con más emisiones y más presencia de su presentador estrella sirva para amplificar el impacto del formato y fidelizar a su público.

El movimiento también aparece en el contexto de la necesidad de estabilizar las audiencias tras años de altibajos para los grandes realities de la cadena. Tras el abrupto final de la vigésima edición de ‘Gran Hermano’, que no consiguió mantener cifras sólidas, ‘GH Dúo’ ha comenzado con datos más moderados pero consistentes, lo que ha animado a los directivos a reforzar su apuesta por la versión de famosos en pareja.

Mientras tanto, dentro de la casa de ‘GH Dúo 4’ se han desatado ya tensiones y conflictos entre los concursantes en las primeras nominaciones, con estrategias, alianzas y rivalidades que prometen dar mucho más juego en las galas ampliadas. Estos elementos de conflicto, junto con la entrada de rostros conocidos de otros realities, parecen clave para que Telecinco mantenga vivo el interés de los espectadores en una edición que ha generado más expectación de la esperada.