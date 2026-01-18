Últimos capítulos de 'La encrucijada': Así llega la serie a su final definitivo en Antena 3

'La encrucijada' se prepara para decir adiós el próximo jueves tras una recta final marcada por las traiciones, las revelaciones más dolorosas y decisiones que han cambiado para siempre la vida de sus protagonistas. En los últimos episodios, el amor, la culpa y la violencia se han entrelazado en una sucesión de acontecimientos que han dejado a los personajes al límite y han conducido la historia hacia un desenlace tan esperado como imprevisible. A continuación repasamos cómo llegan las tramas de la serie antes de su final definitivo

David y Julia dan un paso definitivo en su relación

David sorprende a Julia con una doble propuesta que marca un antes y un después: quiere adoptar un hijo juntos y, además, le pide matrimonio. Julia, emocionada, acepta compartir el resto de su vida con él, consolidando su historia de amor justo cuando todo a su alrededor comienza a derrumbarse.

Saúl descubre que Octavio sigue vivo

Una visita al cementerio destapa una verdad inquietante: Octavio no murió como todos creían. Saúl se da cuenta de que ha sido engañado y la revelación pone en alerta a todos, reabriendo heridas del pasado y sembrando el miedo ante el posible regreso de Oramas.

Patricia comete un error irreparable con Nando

Desesperada por separar a Julia de David, Patricia entrega una gran cantidad de dinero a Nando para que desaparezca y se mantenga alejado de ellos. Sin embargo, la decisión resulta ser un grave error que terminará desencadenando consecuencias trágicas.

Un pacto mortal acaba en tragedia

La tensión estalla cuando David recibe un disparo en el pecho. En medio del caos, Patricia mata a Nando, sellando con sangre una cadena de decisiones equivocadas que ya no tiene vuelta atrás y que deja a todos los personajes marcados para siempre.

Octavio busca la redención ante David

En uno de los momentos más vulnerables de David, Octavio se enfrenta a su pasado y le pide perdón. El encuentro está cargado de emoción y arrepentimiento, con Octavio reconociendo sus errores y expresando el orgullo que siente, aunque quizá demasiado tarde.

Sale a la luz el trato entre Álvaro y Nando

La investigación policial destapa el acuerdo secreto para asesinar a César Serrano. Las pruebas conducen a la detención de Álvaro, confirmando que la red de mentiras y crímenes era más profunda de lo que nadie imaginaba.

Patricia recibe el apoyo de Julia tras dar a luz

A pesar de todo lo ocurrido, Julia muestra su lado más humano y decide apoyar a Patricia tras el nacimiento de su hija. Promete cuidar del bebé con amor, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad.

Saúl logra lo imposible y secuestra a Amanda

En un último golpe maestro, Saúl consigue burlar a toda la policía y secuestra a Amanda justo delante de César. El acto deja a todos en shock y eleva la tensión al máximo, dejando el destino de los personajes en el aire de cara al gran final.