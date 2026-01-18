Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaT-SocialMonje videnteDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

Sábado 17 de enero 2026

Audiencias TV ayer: 'Got Talent' baja y no puede aguantar el ritmo de 'La ruleta de la suerte', que lidera la noche

El talent show de Telecinco firma 4 décimas y se aleja aún más del doble dígito

'La ruleta de la suerte' / 'Got Talent'

'La ruleta de la suerte' / 'Got Talent' / ANTENA 3/ TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

No le está yendo bien a 'Got Talent' la emisión de su nueva temporada en Telecinco. El talent show se estrenó la semana pasada con su peor registro y esta, ha caído aun más, incapaz de mantener el ritmo de sus seguidores y marcando un bajo 9,2% de share.

Por su parte, 'La ruleta de la suerte noche' se repone del tropiezo de la semana pasada y vuelve a liderar sin rival la noche del sábado, elevándose hasta un 11% y 1.172.000 espectadores.

En cuanto al resto de ofertas de la noche, La 1 acierta con su película 'Erin Brockovich' que se queda en segunda opción con un 10,5% y 1.073.000 televidentes; el film 'Deja vu' logra un fantástico 8,2% en Cuatro y 'laSexta Xplica' se conforma con un buen 6,1%.

Por la tarde, La 1 acierta con 'Nunca es tarde', que lidera su franja con un gran 13,8% y 1.358.000 seguidores, mientras que 'D Corazón' se hace con un buen 10,1% al mediodía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
  2. Jordi, administrativo: 'Voy de Reus a Barcelona a trabajar en tren y cada día es una historia: averías, retrasos...
  3. Furor por la liquidación de un lujoso hotel de Barcelona: “Me he llevado todo lo que he podido”
  4. Terrassa inicia los trámites para que una urbanización se anexione a Matadepera tras la polémica de Bellaterra y Cerdanyola
  5. Antena 3 pone punto y final a su serie más longeva en 10 años y avanza fecha, horario y cómo se resolverán sus últimos capítulos
  6. Facua advierte a los clientes de Endesa: los ciberdelincuentes podrían utilizar sus datos para realizar fraudes o estafas
  7. Jorge Morales, ingeniero, desmonta el mito de apagar la calefacción aunque salgas poco: 'Está demostrado, esto es física
  8. La zona de Catalunya donde Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte', pasa el invierno

Defensa contundente de José Pablo López a Sarah Santaolalla por la persecución de Vito Quiles de RTVE hasta su casa: "Nada es casual"

Defensa contundente de José Pablo López a Sarah Santaolalla por la persecución de Vito Quiles de RTVE hasta su casa: "Nada es casual"

Última llamada del Imserso: todavía se puede inscribirse

Última llamada del Imserso: todavía se puede inscribirse

Open de Australia: Carlos Alcaraz - Adam Walton, en directo

Open de Australia: Carlos Alcaraz - Adam Walton, en directo

España y Portugal, una frontera que dejó de doler tras siglos de rivalidad y 40 años de UE

España y Portugal, una frontera que dejó de doler tras siglos de rivalidad y 40 años de UE

El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar"

El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar"

Despidos, acoso y mentiras: cómo Musk ayudó a Trump a destruir el Gobierno en EEUU

Despidos, acoso y mentiras: cómo Musk ayudó a Trump a destruir el Gobierno en EEUU

El precio medio del eléctrico de ocasión cae en 2025, impulsando las ventas

El precio medio del eléctrico de ocasión cae en 2025, impulsando las ventas

Los desafíos más allá de Sumar

Los desafíos más allá de Sumar