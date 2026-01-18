Sábado 17 de enero 2026
Audiencias TV ayer: 'Got Talent' baja y no puede aguantar el ritmo de 'La ruleta de la suerte', que lidera la noche
El talent show de Telecinco firma 4 décimas y se aleja aún más del doble dígito
No le está yendo bien a 'Got Talent' la emisión de su nueva temporada en Telecinco. El talent show se estrenó la semana pasada con su peor registro y esta, ha caído aun más, incapaz de mantener el ritmo de sus seguidores y marcando un bajo 9,2% de share.
Por su parte, 'La ruleta de la suerte noche' se repone del tropiezo de la semana pasada y vuelve a liderar sin rival la noche del sábado, elevándose hasta un 11% y 1.172.000 espectadores.
En cuanto al resto de ofertas de la noche, La 1 acierta con su película 'Erin Brockovich' que se queda en segunda opción con un 10,5% y 1.073.000 televidentes; el film 'Deja vu' logra un fantástico 8,2% en Cuatro y 'laSexta Xplica' se conforma con un buen 6,1%.
Por la tarde, La 1 acierta con 'Nunca es tarde', que lidera su franja con un gran 13,8% y 1.358.000 seguidores, mientras que 'D Corazón' se hace con un buen 10,1% al mediodía.
