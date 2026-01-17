Tras 60 episodios
Antena 3 pone punto y final a su serie más longeva en 10 años y avanza fecha, horario y tramas de sus últimos capítulos
La cadena anuncia el final de la ficción 'La encrucijada', que ha emitido durante los últimos 6 meses
Seis meses y 60 capítulos después, Antena 3 ha decidido poner punto y final a su serie más longeva en 10 años: 'La encrucijada'. La cadena ya promociona el "final de la serie" y avanza la fecha, el horario y las tramas de sus últimos episodios.
'La encrucijada' terminará su paso por Antena 3 el próximo jueves a las 22:50 horas con la emisión de sus dos últimos capítulos. Así, se acaba la serie más longeva de la cadena desde 'Allí Abajo' que tuvo un total de 69 episodios distribuidos en cinco temporadas.
Las tramas de los últimos capítulos
En último capítulo, Saúl secuestró a Amanda burlando a la policía y delante de los ojos de César, por lo que él, Octavio y todos sus allegados harán todo lo posible para dar con el paradero de la joven.
A pesar de estar completamente obsesionado con ella, Saúl amenazará con acabar con la vida de Amanda y del hijo que espera. ¿Conseguirán llegar a tiempo para evitar la desgracia?
Un recorrido aceptable en la noche del jueves
'La encrucijada' aterrizó en Antena 3 el verano pasado como la adaptación española de 'Sühan: Venganza y amor' y se ha emitido desde entonces en la noche de los jueves compitiendo contra 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' por parte de Telecinco y contra 'Futuro imperfecto'. La serie no renovará por una segunda temporada a pesar de que promedia en sus 58 capítulos una media del 10,7% de audiencia.
