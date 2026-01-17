En 'El programa de Ana Rosa'
Bibiana Fernández no se puede callar lo que piensa de Ana Obregón después de su defensa a Julio Iglesias: "Qué poca vida tienes, Ana"
La colaboradora ha cargado contra la amiga del cantante por sus palabras sobre las agresiones sexuales
El caso de Julio Iglesias sigue dando de qué hablar y las reacciones se van sucediendo entre los distintos programas de telvisión. La última en pronunciarse ha sido Bibiana Fernández, que ha cargado contra Ana Obregón.
La actriz había defendido el martes en el especial de 'De viernes' a su amigo Julio Iglesias, poniendo en cuestión el testimonio de las extrabajadoras que denuncian las agresiones sexuales del cantante.
Tal fueron las palabras de Obregón que Bibiana Fernández no pudo callarse en 'El programa de Ana Rosa': "Tú si ves que me paso tú me tapas la boca porque es que vengo suelta", advertía a la presentadora.
"Partiendo siempre de la base de la presunción de inocencia como no puede ser de otra manera. Los amigos no le están haciendo bien". "De repente los amigos dicen cosas raras como por ejemplo que si comiéndote el pito mucho rato no te salen ampolla, qué poca vida tienes Ana", decía sin tapujos.
"Aunque sea como bióloga, pero tú tienes que tener una idea. Ten en cuenta que ahora mismo se usan unas pastillas que está la gente tres días dale que te pego y no, de momento no tenemos consciencia de que salgan ampollas. Dicen '¿estaba atada?' El hambre ata mucho, las necesidades atan mucho", concluye la colaboradora.
