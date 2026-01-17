Viernes 16 de enero 2026
Audiencias TV ayer: 'De viernes' sube con Rocío Flores y la ex de Julio Iglesias, pero 'El Desafío' se mantiene líder
Rocío Flores acorrala a Terelu Campos en 'De viernes' por su “doble rasero” en una bronca brutal repleta de reproches y amenazas: “¿Para tu consuegro sí y para mi padre no?”
Pánico en 'El Desafío' con un concursante al límite tras quedar sepultado por arena: "¡No puedo respirar!"
Nuevo liderazgo para 'El Desafío', que controla la noche con su segunda gala. El programa de Roberto Leal, que provocó el pánico total con uno de sus retos, aglutinó frente al televisor al 15,9% y 1.442.000 espectadores.
Por su parte, 'De viernes' sube con el duro enfrentamiento entre Rocío Flores y Terelu Campos y la entrevista a la exmujer de Julio Iglesias. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta asciende esta semana hasta un 12,3% y 1.003.000 seguidores.
Por último, La 1 mejora sin el especial de 'Directo al grano' y resuelve la noche con 'Viaje al centro de la tele' y cine, pero muy lejos de la segunda plaza. El film de 'Misión imposible' logró la atención del 7,9% y 803.000 televidentes.
PRIME TIME
Antena 3
El Desafío: 15,9% y 1.442.000
Telecinco
De viernes: 12,3% y 1.003.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 7,7% y 877.000
Cruise control: Mision imposible. Protocolo fantasma: 7,9% y 803.000
Cuatro
First Dates: 4,2% y 454.000 / 6,8% y 768.000
El Blockbuster: El vuelo: 5,5% y 523.000
laSexta
laSexta Clave: 4,7% y 505.000
laSexta Columna: 5,4% y 614.000
Equipo de Investigación: 4,7% y 512.000 / 3,8% y 313.000
La 2
Cifras y letras: 4,1% y 409.000 / 6,2% y 710.000
Plano general: 2,5% y 286.000
Historia de nuestro cine: 2,6% y 240.000
LATE NIGHT
Antena 3
El Desafío: 8,4% y 293.000
Cuatro
Cine Cuatro: El coleccionista de huesos: 5,9% y 227.000
laSexta
Equipo de Investigación: 4,2% y 215.000 / 5,8% y 173.000
La 1
Cruise control 2: Misión imposible: 5,7% y 286.000
Diario América 24h: 5% y 122.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,6% y 1.338.000
Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 790.000
Pasapalabra: 20,6% y 2.039.000
La 1
Directo al grano: 10,6% y 931.000
Valle Salvaje: 11,2% y 905.000
La promesa: 11,9% 999.000
Malas lenguas: 11,3% y 1.016.000
Aquí la tierra: 12,8% y 1.276.000
Telecinco
El tiempo justo: 7,9% y 676.000
El diario de Jorge: 9,3% y 790.000
Allá Tú: 6,9% y 678.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,5% y 567.000
Lo sabe, no lo sabe: 6% y 509.000
laSexta
Zapeando: 5,5% y 495.000
Más Vale Tarde: 5,6% y 460.000
La 2
Saber y ganar: 2,6% y 249.000 / 7% y 655.000
Grandes Documentales: 3,8% y 321.000
Malas lenguas: 6,2% y 512.000
Tesoros ocultos con bettany hughes: 1,8% y 160.000
Grandes diseños: 1,9% y 198.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,7% y 319.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,6% y 771.000
La ruleta de la suerte: 21,5% y 1.579.000
La 1
La Hora de La 1: 19,6% y 391.000
Mañaneros 360: 15,5% y 512.000 / 11,7% y 944.000
laSexta
Aruser@s: 12,4% y 174.000 / 13,3% y 306.000
Al Rojo vivo: 8,7% y 337.000
Telecinco
La mirada crítica: 9,5% y 163..000
El programa de Ana Rosa: 13,2% y 359.000
Vamos a ver: 9,4% y 616.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,6% y 28.000 / 2,6% y 50.000 / 2,4% y 57.000
En boca de todos: 7,2% y 241.000
La 2
El cazador: 1,6% y 108.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24,2% y 2.296.000
Telediario 1: 15,4% y 1.466.000
Informativos Telecinco 15H: 9,5% y 899.000
laSexta Noticias 14H: 8,3% y 687.000
Noticias Cuatro 1: 6,8% y 498.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19% y 2.079.000
Telediario 2: 12,3% y 1.350.000
Informativos Telecinco 21H: 6,3% y 689.000
laSexta Noticias 20H: 6,8% y 656.000
Noticias Cuatro 2: 5,6% y 531.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14,3%), La 1 (11,4%), Telecinco (9,6%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,5%).
Mes: Antena 3 (12,6%), La 1 (12,5%), Telecinco (8,3%), laSexta (6%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,3%).
