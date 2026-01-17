Audiencias TV ayer: 'De viernes' sube con Rocío Flores y la ex de Julio Iglesias, pero 'El Desafío' se mantiene líder

Nuevo liderazgo para 'El Desafío', que controla la noche con su segunda gala. El programa de Roberto Leal, que provocó el pánico total con uno de sus retos, aglutinó frente al televisor al 15,9% y 1.442.000 espectadores.

Por su parte, 'De viernes' sube con el duro enfrentamiento entre Rocío Flores y Terelu Campos y la entrevista a la exmujer de Julio Iglesias. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta asciende esta semana hasta un 12,3% y 1.003.000 seguidores.

Por último, La 1 mejora sin el especial de 'Directo al grano' y resuelve la noche con 'Viaje al centro de la tele' y cine, pero muy lejos de la segunda plaza. El film de 'Misión imposible' logró la atención del 7,9% y 803.000 televidentes.

PRIME TIME

Antena 3

El Desafío: 15,9% y 1.442.000

Telecinco

De viernes: 12,3% y 1.003.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 7,7% y 877.000

Cruise control: Mision imposible. Protocolo fantasma: 7,9% y 803.000

Cuatro

First Dates: 4,2% y 454.000 / 6,8% y 768.000

El Blockbuster: El vuelo: 5,5% y 523.000

laSexta

laSexta Clave: 4,7% y 505.000

laSexta Columna: 5,4% y 614.000

Equipo de Investigación: 4,7% y 512.000 / 3,8% y 313.000

La 2

Cifras y letras: 4,1% y 409.000 / 6,2% y 710.000

Plano general: 2,5% y 286.000

Historia de nuestro cine: 2,6% y 240.000

LATE NIGHT

Antena 3

El Desafío: 8,4% y 293.000

Cuatro

Cine Cuatro: El coleccionista de huesos: 5,9% y 227.000

laSexta

Equipo de Investigación: 4,2% y 215.000 / 5,8% y 173.000

La 1

Cruise control 2: Misión imposible: 5,7% y 286.000

Diario América 24h: 5% y 122.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,6% y 1.338.000

Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 790.000

Pasapalabra: 20,6% y 2.039.000

La 1

Directo al grano: 10,6% y 931.000

Valle Salvaje: 11,2% y 905.000

La promesa: 11,9% 999.000

Malas lenguas: 11,3% y 1.016.000

Aquí la tierra: 12,8% y 1.276.000

Telecinco

El tiempo justo: 7,9% y 676.000

El diario de Jorge: 9,3% y 790.000

Allá Tú: 6,9% y 678.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,5% y 567.000

Lo sabe, no lo sabe: 6% y 509.000

laSexta

Zapeando: 5,5% y 495.000

Más Vale Tarde: 5,6% y 460.000

La 2

Saber y ganar: 2,6% y 249.000 / 7% y 655.000

Grandes Documentales: 3,8% y 321.000

Malas lenguas: 6,2% y 512.000

Tesoros ocultos con bettany hughes: 1,8% y 160.000

Grandes diseños: 1,9% y 198.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,7% y 319.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,6% y 771.000

La ruleta de la suerte: 21,5% y 1.579.000

La 1

La Hora de La 1: 19,6% y 391.000

Mañaneros 360: 15,5% y 512.000 / 11,7% y 944.000

laSexta

Aruser@s: 12,4% y 174.000 / 13,3% y 306.000

Al Rojo vivo: 8,7% y 337.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,5% y 163..000

El programa de Ana Rosa: 13,2% y 359.000

Vamos a ver: 9,4% y 616.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,6% y 28.000 / 2,6% y 50.000 / 2,4% y 57.000

En boca de todos: 7,2% y 241.000

La 2

El cazador: 1,6% y 108.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,2% y 2.296.000

Telediario 1: 15,4% y 1.466.000

Informativos Telecinco 15H: 9,5% y 899.000

laSexta Noticias 14H: 8,3% y 687.000

Noticias Cuatro 1: 6,8% y 498.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19% y 2.079.000

Telediario 2: 12,3% y 1.350.000

Informativos Telecinco 21H: 6,3% y 689.000

laSexta Noticias 20H: 6,8% y 656.000

Noticias Cuatro 2: 5,6% y 531.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,3%), La 1 (11,4%), Telecinco (9,6%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,5%).

Mes: Antena 3 (12,6%), La 1 (12,5%), Telecinco (8,3%), laSexta (6%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,3%).