Julio Iglesias
Tamara Falcó habla por primera vez sobre la polémica de su tío Julio Iglesias en 'El Hormiguero' y sorprende con sus postura: "Estoy de acuerdo..."
La colaboradora se ha pronunciado en la tertulia del programa, que esta noche ha recibido a Can Yaman
'El Hormiguero' recibió esta noche a Can Yaman tras su denteción en una redada antidrogas, pero la expectación se trasladó al tramo final del programa, en la tertulia de actualidad por ver la primera reacción de Tamara Falcó sobre el caso de su tío Julio Iglesias.
El cantante tiene un vínculo directo con la colaboradora televisiva al ser el padre de tres de sus hermanos y además, el exmarido de su madre, Isabel Preysler.
"Estoy de acuerdo en que no tiene buena pinta porque ya sea verdad o no, hay un daño gigantesco y reputacional", comenzó diciendo la exconcursante de 'MasterChef', reconociendo la magnitud del caso.
"Hay una investigación abierta, pero sí que evidentemente para mí es tío Julio y, para mis hermanos, su padre", intenta explicar la colaboradora. "Es gravísimo y tristísimo. Estamos esperando a que la justicia haga su trabajo y que tío Julio salga ileso de esto", ha deseado.
