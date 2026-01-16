Un nuevo trío de concursantes, una fuga en directo y las primeras nominaciones marcan la segunda gala de ‘GH Dúo’

La segunda gala de ‘GH Dúo’ terminó de cerrar el casting de su cuarta edición en Telecinco con la entrada de Sandra Barrios, Juanpi Vega y Andrea, formando el último trío de concursantes. Los tres comparten un pasado marcado por su paso por ‘La isla de las tentaciones’, donde Andrea fue el tentador con el que Sandra rompió su relación con Juanpi.

El reencuentro entre Sandra y Juanpi fue frío y tenso, sin saludo alguno, a la espera de conocer al tercer integrante del trío. El programa jugó al despiste haciendo entrar primero a la madre de Juanpi, exsuegra de Sandra, que abrazó a su hijo. Todo resultó ser una broma, ya que la mujer abandonó la casa y quien se incorporó definitivamente fue Andrea, una presencia que incomodó visiblemente a Sandra, que había intentado cortar todo contacto con él tras el ‘Reencuentro’.

La gala estuvo marcada además por un momento “inclasificable”, en palabras de Jorge Javier Vázquez. Mientras Cristina Piaget se duchaba, Belén Rodríguez entró a reprenderla, provocando una situación de máxima tensión que acabó con la modelo “escapándose” del reality en pleno directo. A pesar de eso, la modelo volvió a los pocos segundos, en una gala marcada por momentos de máxima tensión entre la modelo y varios concursantes, entre los que se encuentran Antonio Canales o Raquel Salazar.

La noche sirvió también para celebrar las primeras nominaciones de la edición. En esta ocasión, los concursantes votaron por parejas o tríos, no de manera individual, y sin poder nominar al recién llegado grupo formado por Sandra, Juanpi y Andrea. Además, Manuel González, Gloria Camila y Anita Williams contaron con el privilegio de observar en directo los puntos otorgados desde el confesionario.

Finalmente, los nominados de la semana fueron Carlos Lozano, Cristina Piaget y el trío formado por Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John, que ya se enfrentan a la primera decisión del público en una edición que promete emociones fuertes desde sus primeros días.