Jedet y Andrea Compton se imponen contra todo pronóstico en el final de ‘Hasta el fin del mundo’: "No quiero volver a mi vida de mierda"

RTVE emitió este jueves, 15 de enero, el desenlace de ‘Hasta el fin del mundo’, el formato de aventuras producido por Zeppelin que ha llevado a seis parejas de famosos a recorrer más de 15.000 kilómetros durante 60 días a través de ocho países. Las grandes vencedoras fueron Jedet y Andrea Compton, que se alzaron con el triunfo en la primera edición del programa.

Las ganadoras, que comentaron que “¡Estamos felices y orgullosas, no nos lo esperábamos!” tras cruzar la meta final, recibieron las insignias de la mano de Paula Vázquez, completando una clasificación que situó en segundo lugar a Aldo Comas y José Lamuño; en tercera posición a Rocío Carrasco y Anabel Dueñas; cuartas a Nía y J Kbello; quintas a Alba Carrillo y Cristina Cifuentes; y en última posición a Yolanda Ramos junto a su sobrina Ainoa Olivares Ramos.

La etapa final fue la más complicada del recorrido debido a las distancias y al cruce de fronteras entre Chile y Argentina. El fuerte temporal y el riesgo de cierre del Estrecho de Magallanes obligaron a evacuar a los concursantes y a modificar el punto de encuentro, trasladándolo finalmente a Tierra del Fuego, donde arrancó la carrera definitiva.

Durante el viaje, las parejas tuvieron que trabajar para financiar su recorrido. Rocío Carrasco y Anabel Dueñas lo hicieron como revisoras de tren y recolectoras de setas. Aldo Comas y José Lamuño vivieron uno de los momentos más duros tras un desvío por carreteras sin asfaltar, aunque la llegada al glaciar Perito Moreno les emocionó.

Jedet y Andrea Compton afrontaron la recta final sobrevolando campos de tulipanes en Trevelin. Allí, Jedet se derrumbó al confesar que cargaba con “un año de mierda” y que no quería regresar “a mi vida de mierda”. Poco después, resumía lo vivido con una reflexión clave: “Este viaje me ha salvado, puedo con cualquier cosa. Este viaje me ha sanado”. Finalmente, las seis parejas alcanzaron el punto de encuentro final convencidas de haber llegado en primer lugar, al encontrar una libreta aún sin firmas, cerrando así una edición marcada por la exigencia física, la convivencia y la superación personal.