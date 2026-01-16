Audiencias TV ayer | El prime time se reparte entre ‘GH Dúo’ y ‘Hasta el fin del mundo’, con ‘El hormiguero’ muy por delante en el access

La segunda gala de ‘GH Dúo’ ha confirmado un liderazgo sostenido en el prime time, aunque sin alcanzar las cifras que marcó la primera gala. El reality de Telecinco baja respecto a su estreno y se sitúa en un 12,6% de cuota de pantalla, una cifra suficiente para imponerse al resto de ofertas nocturnas. Eso sí, muy distinta es la situación en el access prime time, donde el ‘Exprés’ del reality apenas logra un 6,3% y queda claramente desdibujado frente a sus rivales.

En ese tramo de la noche, ‘El hormiguero’ se dispara hasta un 16% gracias a la visita de Can Yaman, superando con holgura los dos millones de espectadores. También por delante se sitúa ‘La revuelta’, que, aunque firma un discreto 9,4%, supera ampliamente el rendimiento del avance de ‘GH Dúo’.

Siguiendo en la franja del prime time, La 1 cierra la aventura de ‘Hasta el fin del mundo’ con un 11,4%, mientras Antena 3 se mueve en cifras más contenidas con ‘La encrucijada’, que se queda en un 8,5%, encarando su recta final. Cuatro baja ligeramente con ‘Horizonte’, que roza el doble dígito al anotar un 9,8%, y laSexta se aleja de la pelea principal con ‘El taquillazo’, que desciende hasta un 4,2%.

PRIME TIME

La 1

La Revuelta: 1.217.000 (9,4%)

Hasta el fin del mundo: 695.000 (11,4%)

Antena 3

El hormiguero: 2.090.000 (16%)

La encrucijada: 688.000 (8,5%)

Telecinco

GH Dúo express: 818.000 (6,3%)

GH Dúo: 789.000 (12,6%)

laSexta

laSexta clave: 523.000 (4,2%)

El intermedio: 854.000 (6,5%)

El taquillazo “Extraction”: 339.000 (4,2%)

Cuatro

First dates: 775.000 (5,9%)

First dates: 862.000 (6,6%)

Horizonte: 628.000 (9,8%)

La 2

Cifras y letras: 524.000 (4%)

Cifras y letras: 798.000 (5,9%)

El cine de La 2 “Anatomía de una caída”: 219.000 (2,2%)

LATE NIGHT

La 1

Hasta el fin del mundo. Más allá del fin del mundo: 216.000 (11,1%)

Antena 3

La encrucijada: 499.000 (11%)

La encrucijada: 89.000 (3,6%)

laSexta

Cine “Haciendo frente al enemigo”: 58.000 (1,9%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 109.000 (5,6%)

La 2

Documentos TV: 51.000 (1,2%)

Cine “Godzilla vs Kong”: 45.000 (1,9%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 865.000 (10,1%)

Valle Salvaje: 859.000 (10,7%)

La promesa: 1.118.000 (12,9%)

Malas lenguas: 1.218.000 (12,7%)

Aquí la Tierra: 1.581.000 (14,2%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.352.000 (15,1%)

Y ahora, Sonsoles: 920.000 (10,9%)

Pasapalabra: 2.224.000 (20,5%)

Telecinco

El tiempo justo: 674.000 (8%)

El diario de Jorge: 752.000 (8,5%)

¡Allá tú!: 769.000 (7,2%)

laSexta

Zapeando: 518.000 (5,9%)

Más vale tarde: 506.000 (6%)

Cuatro

Todo es mentira: 571.000 (6,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 513.000 (5,8%)

La 2

Saber y ganar: 572.000 (6,2%)

Grandes documentales: 399.000 (4,8%)

Malas lenguas: 608.000 (7,2%)

Tesoros ocultos con Bettany Hughes: 230.000 (2,4%)

Grandes diseños de Suecia: 271.000 (2,4%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 381.000 (19,3%)

Mañaneros 360: 529.000 (16,2%)

Mañaneros 360: 958.000 (11,6%)

Antena 3

Espejo público: 354.000 (13,3%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 1.012.000 (19,6%)

La ruleta de la suerte: 1.797.000 (24%)

Telecinco

La mirada crítica: 138.000 (7,7%)

El programa de AR: 327.000 (12,3%)

Vamos a ver: 554.000 (8,2%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 173.000 (11,7%)

Aruser@s: 296.000 (13,5%)

Al rojo vivo: 326.000 (8,4%)

Cuatro

¡Toma salami!: 16.000 (1,1%)

Alerta cobra: 16.000 (0,9%)

Alerta cobra: 25.000 (1,3%)

Alerta cobra: 51.000 (2,3%)

En boca de todos: 253.000 (7,6%)

La 2

Zoom tendencias: 9.000 (1%)

Zoom tendencias: 26.000 (1,9%)

Pequeños viajes animales: 27.000 (1,5%)

Saber vivir: 22.000 (1,2%)

Aquí hay trabajo: 14.000 (0,7%)

La aventura del saber: 34.000 (1,5%)

Sin equipaje: 26.000 (1,1%)

Sin equipaje: 32.000 (1,3%)

Sin equipaje: 37.000 (1,4%)

El western de La 2 “Canadian Pacific”: 111.000 (2,9%)

El cazador: 146.000 (2,1%)

Saber y ganar: 200.000 (2,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.541.000 (26,3%)

Telediario 1: 1.524.000 (15,8%)

laSexta Noticias 14h: 764.000 (9,1%)

Informativos Telecinco 15h: 806.000 (8,3%)

Noticias Cuatro 1: 554.000 (7,4%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.405.000 (18,7%)

Telediario 2: 1.710.000 (13,4%)

laSexta Noticias 20h: 750.000 (7,3%)

Informativos Telecinco 21h: 788.000 (6,2%)

Noticias Cuatro 2: 609.000 (5,9%)

Matinal

Telediario matinal: 140.000 (17,4%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 158.000 (12,8%)

El Matinal (Telecinco): 101.000 (8%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,7%), La 1 (12,3%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6,4%), laSexta (6,1%), La 2 (3,7%).

Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (12,5%), Telecinco (8,3%), Cuatro (6%), laSexta (6%), La 2 (3,3%).