Wyoming no da crédito a las pruebas que Julio Iglesias obligaba a hacer a sus trabajadoras y le copia su meme más famoso: "Es indignante y lo sabes"

El caso de Julio Iglesias, que ya investiga la policía dominicana y al que su amigo Ramón Arcusa tacha de "montaje del Gobierno" sigue generando reacciones en todos los programas de televisión y cada nuevo detalle que se conoce se le suma una nueva reacción.

El cantante, que según la revista Hola ya prepara su defensa ante estas acusaciones, obligaba presuntamente a sus empleadas a realizarse pruebas de infecciones de transmisión sexual. Un hecho que ha dado la vuelta a todo el mundo y en el que se habla también en las televisiones de otros países.

Por ello, Wyoming no ha querido dejar pasar la oportunidad para pronunciarse: "Este asunto pinta cada vez más negro, más incluso que el propio Julio Iglesias", reconocía en primer lugar.

"Nunca había oído que una empresa hiciera exámenes de infecciones de transmisión sexual. No sólo es ilegal, sino indignante y lo sabes", ha concluido copiándole el meme más famoso al cantante español.