TVE enfrenta 'DecoMasters' con Mar Flores e Isa Pantoja al altar de 'Casados a primera vista'

'DecoMasters', el nuevo talent show de TVE con famosos que mezcla decoración e interiorismo, ya tiene fecha de estreno. La cadena pública anunció que el formato, presentado por Patricia Montero, llegará a La 1 el próximo lunes 19 de enero, aprovechando la noche tras 'La Revuelta', compitiendo así contra el estreno de 'Casados a primera vista', el reality de Antena 3 que ahora tiene una nueva vida en Telecinco.

El programa, que se presentó hace unos días con gran expectación, propone un casting de diez parejas de celebridades dispuestas a demostrar sus habilidades decorando y reformando espacios. Entre los nombres más llamativos que se verán compitiendo están Mar Flores con su hijo Carlo Costanzia, Isa Pantoja con Asraf Beno o incluso los Gemeliers, que tratarán de lucirse fuera de los escenarios.

Con un formato que recuerda a otros talentos de la productora Shine Iberia, la cadena apuesta por un concepto distinto al clásico concurso culinario o de habilidades artísticas, intentando captar a un público más amplio con rostros conocidos y pruebas dinámicas. Habrá que ver si esta mezcla de famosas caras y creatividad en decoración logra colarse en lo más visto de la noche.

Así es 'DecoMasters'

En 'DecoMasters' las parejas concursantes formadas por Mar Flores y Carlos Constanzia, Isa Pantoja y Asraf Beno, Samantha y Colate Vallejo-Nágera, María Zurita y Antonia Dell'Atte, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Lucía Bosé y Palito Dominguín, Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón, Raquel Meroño y Belén López, los Gemeliers, King Bru y Andy Andrea, tendrán que hacer gala de su talento, creatividad y gusto para rediseñar, acondicionar y sacar el máximo partido a toda clase de espacios: desde negocios y viviendas hasta habitaciones pequeñas o estancias mal iluminadas. También aprenderán y mostrarán pequeños trucos asequibles para modificar espacios de una manera sencilla para todos los públicos.

Sus trabajos, con los que harán realidad sus sueños y materializarán sus proyectos más ambiciosos, serán evaluados por dos exigentes jueces de gran prestigio, cuyo criterio pondrá a prueba su ingenio y destreza. Patricia Montero lleva la batuta junto a los jueces Lorenzo Castillo y Marta Riopérez.