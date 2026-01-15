Duelo de estrenos
TVE enfrenta 'DecoMasters' con Mar Flores e Isa Pantoja al altar de 'Casados a primera vista'
El talent show presentado por Patricia Montero estrena su primera temporada el próximo lunes después de 'La revuelta'.
Telecinco elige día para el estreno de 'Casados a primera vista' y 'El precio justo' y desvela cuándo recuperará 'First Dates'
'DecoMasters', el nuevo talent show de TVE con famosos que mezcla decoración e interiorismo, ya tiene fecha de estreno. La cadena pública anunció que el formato, presentado por Patricia Montero, llegará a La 1 el próximo lunes 19 de enero, aprovechando la noche tras 'La Revuelta', compitiendo así contra el estreno de 'Casados a primera vista', el reality de Antena 3 que ahora tiene una nueva vida en Telecinco.
El programa, que se presentó hace unos días con gran expectación, propone un casting de diez parejas de celebridades dispuestas a demostrar sus habilidades decorando y reformando espacios. Entre los nombres más llamativos que se verán compitiendo están Mar Flores con su hijo Carlo Costanzia, Isa Pantoja con Asraf Beno o incluso los Gemeliers, que tratarán de lucirse fuera de los escenarios.
Con un formato que recuerda a otros talentos de la productora Shine Iberia, la cadena apuesta por un concepto distinto al clásico concurso culinario o de habilidades artísticas, intentando captar a un público más amplio con rostros conocidos y pruebas dinámicas. Habrá que ver si esta mezcla de famosas caras y creatividad en decoración logra colarse en lo más visto de la noche.
Así es 'DecoMasters'
En 'DecoMasters' las parejas concursantes formadas por Mar Flores y Carlos Constanzia, Isa Pantoja y Asraf Beno, Samantha y Colate Vallejo-Nágera, María Zurita y Antonia Dell'Atte, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Lucía Bosé y Palito Dominguín, Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón, Raquel Meroño y Belén López, los Gemeliers, King Bru y Andy Andrea, tendrán que hacer gala de su talento, creatividad y gusto para rediseñar, acondicionar y sacar el máximo partido a toda clase de espacios: desde negocios y viviendas hasta habitaciones pequeñas o estancias mal iluminadas. También aprenderán y mostrarán pequeños trucos asequibles para modificar espacios de una manera sencilla para todos los públicos.
Sus trabajos, con los que harán realidad sus sueños y materializarán sus proyectos más ambiciosos, serán evaluados por dos exigentes jueces de gran prestigio, cuyo criterio pondrá a prueba su ingenio y destreza. Patricia Montero lleva la batuta junto a los jueces Lorenzo Castillo y Marta Riopérez.
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
- Una subcontrata de las obras del Camp Nou despide a una veintena de trabajadores turcos y Treball investiga posibles irregularidades
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Los trabajadores catalanes tardan un 40% más en ser atendidos por un médico que el resto de españoles
- Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos
- El PP traslada a Moncloa que Feijóo quiere hablar con Sánchez de todas las cuestiones de seguridad y no solo de Ucrania
- Primera reacción de Julio Iglesias a las acusaciones de abuso sexual: 'Es una especie de muerte internacional