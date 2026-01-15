Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Duelo de estrenos

TVE enfrenta 'DecoMasters' con Mar Flores e Isa Pantoja al altar de 'Casados a primera vista'

El talent show presentado por Patricia Montero estrena su primera temporada el próximo lunes después de 'La revuelta'.

Telecinco elige día para el estreno de 'Casados a primera vista' y 'El precio justo' y desvela cuándo recuperará 'First Dates'

Mar Flores e Isa Pantoja

Mar Flores e Isa Pantoja

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'DecoMasters', el nuevo talent show de TVE con famosos que mezcla decoración e interiorismo, ya tiene fecha de estreno. La cadena pública anunció que el formato, presentado por Patricia Montero, llegará a La 1 el próximo lunes 19 de enero, aprovechando la noche tras 'La Revuelta', compitiendo así contra el estreno de 'Casados a primera vista', el reality de Antena 3 que ahora tiene una nueva vida en Telecinco.

El programa, que se presentó hace unos días con gran expectación, propone un casting de diez parejas de celebridades dispuestas a demostrar sus habilidades decorando y reformando espacios. Entre los nombres más llamativos que se verán compitiendo están Mar Flores con su hijo Carlo Costanzia, Isa Pantoja con Asraf Beno o incluso los Gemeliers, que tratarán de lucirse fuera de los escenarios.

Con un formato que recuerda a otros talentos de la productora Shine Iberia, la cadena apuesta por un concepto distinto al clásico concurso culinario o de habilidades artísticas, intentando captar a un público más amplio con rostros conocidos y pruebas dinámicas. Habrá que ver si esta mezcla de famosas caras y creatividad en decoración logra colarse en lo más visto de la noche.

Así es 'DecoMasters'

En 'DecoMasters' las parejas concursantes formadas por Mar Flores y Carlos Constanzia, Isa Pantoja y Asraf Beno, Samantha y Colate Vallejo-Nágera, María Zurita y Antonia Dell'Atte, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Lucía Bosé y Palito Dominguín, Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón, Raquel Meroño y Belén López, los Gemeliers, King Bru y Andy Andrea, tendrán que hacer gala de su talento, creatividad y gusto para rediseñar, acondicionar y sacar el máximo partido a toda clase de espacios: desde negocios y viviendas hasta habitaciones pequeñas o estancias mal iluminadas. También aprenderán y mostrarán pequeños trucos asequibles para modificar espacios de una manera sencilla para todos los públicos.

Sus trabajos, con los que harán realidad sus sueños y materializarán sus proyectos más ambiciosos, serán evaluados por dos exigentes jueces de gran prestigio, cuyo criterio pondrá a prueba su ingenio y destreza. Patricia Montero lleva la batuta junto a los jueces Lorenzo Castillo y Marta Riopérez.

