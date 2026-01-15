Cruce de opiniones
La respuesta del Gobierno a Antonio Banderas tras sus palabras sobre Pedro Sánchez en televisión: "Lo respeto y admiro, pero..."
Isabel Rodríguez replica al actor en ‘Espejo Público’ después de que sus declaraciones en ‘El Hormiguero’ se hicieran virales.
Antonio Banderas sorprendió con una reflexión política durante su visita a ‘El Hormiguero’. El actor habló sin rodeos sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ser preguntado por la mayor oposición del jefe del Ejecutivo, criticando los cambios de criterio y la falta de avances, unas palabras que rápidamente se difundieron en redes sociales.
El asunto llegó al plató de ‘Espejo Público’, donde Susanna Griso entrevistaba por videollamada a Isabel Rodríguez. En la recta final de la conversación, la presentadora trasladó a la ministra la crítica del intérprete y le preguntó directamente qué opinión le merecían esas declaraciones.
La responsable de Vivienda respondió con cautela y respeto hacia el actor: "Respeto, por supuesto, todas las opiniones políticas y valoro y admiro a una persona tan universal como Antonio Banderas, a uno de los mejores actores de nuestro país, pero sin duda no comparto su opinión".
Rodríguez defendió a continuación la acción del Gobierno y el papel de la política en el contexto actual: "Creo que en momentos como estos, la política que cree en los derechos humanos, en el derecho de acceso a la vivienda y en la defensa de la paz frente a la guerra es más necesaria que nunca", explicó, subrayando la importancia de la implicación política desde posiciones socialdemócratas y de izquierdas.
El cruce de declaraciones ha vuelto a colocar en primer plano la relación entre cultura y política, con un debate que ha trascendido los platós y que sigue generando reacciones tanto en el ámbito político como en el mediático.
