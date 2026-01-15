Audiencias tv ayer: La derrota del Real Madrid en Albacete controla la noche, 'El precio de...' lidera con el hijo de Ábalos y 'El Objetivo' de Ana Pastor acierta desde Groenlandia

La debacle del Real Madrid ayer en Albacete en los octavos de la Copa del Rey captó la atención del 25,6% y 3.519.000 espectadores, siendo lo más visto del día y liderando sin rival su franja de emisión.

Tras el partido, la nueva entrega de 'El precio de...' dedicada al hijo del exministro José Luis Ábalos lideró el resto de la noche con un 11,2% y 650.000 seguidores. Por su parte, en Antena 3, Roberto Leal y su madre pierden 2 puntos respecto a su estreno y el nuevo episodio de 'Nos vamos de madre' se queda con el 10,3% y 763.000 televidentes.

En laSexta, acierto con 'El Objetivo' de Ana Pastor, que se desplazó hasta Groenlandia para analizar desde allí las amenazas de EEUU por hacerse con el control del territorio danés y debido a la actualidad, también cubrió la última hora de Irán. El programa superó a Cuatro con un gran 7,1% y 482.000 fieles.

PRIME TIME

La 1

Fútbol Copa del Rey: Albacete - Real Madrid: 25,6% y 3.519.000

Dra. Fabiola Jones: 9% y 833.000

Antena 3

El Hormiguero: 12,2% y 1.675.000

Nos vamos de madre: 10,3% y 763.000

Telecinco

La Isla de las tentaciones: 11% y 1.497.000

El precio de: 11,2% y 650.000

laSexta

laSexta Clave: 5,7% y 717.000

El Intermedio: 6,5% y 901.000

El Objetivo: Especial Groenlandia: 7,1% y 482.000

Cuatro

First Dates: 5,1% y 693.000 / 5,1% y 681.000

El Blockbuster: Hostage: 4,2% y 268.000

La 2

Cifras y letras: 3,9% y 514.000 / 5,3% y 747.000

Imma Tataranni: 1,8% y 237.000 / 2,5% y 224.000

LATE NIGHT

Antena 3

Nos vamos de madre: 7,6% y 262.000

Allí Abajo: 5,6% y 109.000

La 1

Dra. Fabiola Jones: 7,2% y 297.000

Diario América 24h: 5,1% y 97.000

laSexta

Cine: Más allá del deber: 3,1% y 69.000

Cuatro

Alert: 2,4% y 56.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 14,8% y 1.284.000

Y Ahora Sonsoles: 10,7% y 864.000

Pasapalabra: 18,5% y 1.972.000

La 1

Directo al grano: 10,9% y 914.000

Valle Salvaje: 11,2% y 859.000

La promesa: 11,9% y 972.000

Malas lenguas: 12,4% y 1.148.000

Aquí la tierra: 15,2% y 1.617.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,2% y 674.000

El diario de Jorge: 8,3% y 698.000

Allá Tú: 7,5% y 784.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,1% y 591.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,4% y 454.000

laSexta

Zapeando: 5,1% y 437.000

Más Vale Tarde: 6,2% y 496.000

La 2

Saber y ganar 2,6% y 239.000 / 6,6% y 598.000

Grandes Documentales: 3,8% y 314.000

Malas lenguas: 7% y 558.000

Dra. Fabiola Jones: 2,1% y 220.000

MAÑANA

La 1

La Hora de La 1: 19,2% y 378.000

Mañaneros 360: 16,4% y 519.000 / 11,6% y 928.000

Antena 3

Espejo Público: 11,8% y 308.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,3% y 786.000

La ruleta de la suerte: 22% y 1.590.000

laSexta

Aruser@s: 13,5% y 186.000 / 14,4% y 324.000

Al Rojo Vivo: 8,9% y 331.000

Telecinco

La mirada crítica: 6,9% y 117.000

El programa de AR: 12,3% y 321.000

Vamos a ver: 9,2% y 590.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,1% y 19.000 / 2% y 37.000 / 2,4% y 55.000

En boca de todos: 7,7% y 246.000

La 2

El cazador: 2,4% y 153.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,1% y 2.233.000

Telediario 1: 15,5% y 1.439.000

Informativos Telecinco 15H: 8,8% y 815.000

laSexta Noticias 14H: 8,6% y 700.000

Noticias Cuatro 1: 6,3% y 449.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 15,2% y 2.000.000

Informativos Telecinco 21H: 7% y 906.000

laSexta Noticias: 7,6% y 766.000

Noticias Cuatro 2: 5% y 501.000

RÁNKING

Diario: La 1 (15,2%), Antena 3 (13,4%), Telecinco (9%), laSexta (6,7%), Cuatro (5,2%), La 2 (3,5%).

Mes: La 1 (12,5%), Antena 3 (12,4%), Telecinco (8,3%), laSexta (6%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,3%).