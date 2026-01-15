Miércoles 14 de enero 2026
Audiencias tv ayer: La derrota del Real Madrid en Albacete controla la noche, 'El precio de...' lidera con el hijo de Ábalos y 'El Objetivo' de Ana Pastor acierta desde Groenlandia
'Nos vamos de madre' pierde más de dos puntos respecto a su estreno, pero se mantiene por encima del doble dígito.
La debacle del Real Madrid ayer en Albacete en los octavos de la Copa del Rey captó la atención del 25,6% y 3.519.000 espectadores, siendo lo más visto del día y liderando sin rival su franja de emisión.
Tras el partido, la nueva entrega de 'El precio de...' dedicada al hijo del exministro José Luis Ábalos lideró el resto de la noche con un 11,2% y 650.000 seguidores. Por su parte, en Antena 3, Roberto Leal y su madre pierden 2 puntos respecto a su estreno y el nuevo episodio de 'Nos vamos de madre' se queda con el 10,3% y 763.000 televidentes.
En laSexta, acierto con 'El Objetivo' de Ana Pastor, que se desplazó hasta Groenlandia para analizar desde allí las amenazas de EEUU por hacerse con el control del territorio danés y debido a la actualidad, también cubrió la última hora de Irán. El programa superó a Cuatro con un gran 7,1% y 482.000 fieles.
PRIME TIME
La 1
Fútbol Copa del Rey: Albacete - Real Madrid: 25,6% y 3.519.000
Dra. Fabiola Jones: 9% y 833.000
Antena 3
El Hormiguero: 12,2% y 1.675.000
Nos vamos de madre: 10,3% y 763.000
Telecinco
La Isla de las tentaciones: 11% y 1.497.000
El precio de: 11,2% y 650.000
laSexta
laSexta Clave: 5,7% y 717.000
El Intermedio: 6,5% y 901.000
El Objetivo: Especial Groenlandia: 7,1% y 482.000
Cuatro
First Dates: 5,1% y 693.000 / 5,1% y 681.000
El Blockbuster: Hostage: 4,2% y 268.000
La 2
Cifras y letras: 3,9% y 514.000 / 5,3% y 747.000
Imma Tataranni: 1,8% y 237.000 / 2,5% y 224.000
LATE NIGHT
Antena 3
Nos vamos de madre: 7,6% y 262.000
Allí Abajo: 5,6% y 109.000
La 1
Dra. Fabiola Jones: 7,2% y 297.000
Diario América 24h: 5,1% y 97.000
laSexta
Cine: Más allá del deber: 3,1% y 69.000
Cuatro
Alert: 2,4% y 56.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 14,8% y 1.284.000
Y Ahora Sonsoles: 10,7% y 864.000
Pasapalabra: 18,5% y 1.972.000
La 1
Directo al grano: 10,9% y 914.000
Valle Salvaje: 11,2% y 859.000
La promesa: 11,9% y 972.000
Malas lenguas: 12,4% y 1.148.000
Aquí la tierra: 15,2% y 1.617.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,2% y 674.000
El diario de Jorge: 8,3% y 698.000
Allá Tú: 7,5% y 784.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,1% y 591.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,4% y 454.000
laSexta
Zapeando: 5,1% y 437.000
Más Vale Tarde: 6,2% y 496.000
La 2
Saber y ganar 2,6% y 239.000 / 6,6% y 598.000
Grandes Documentales: 3,8% y 314.000
Malas lenguas: 7% y 558.000
Dra. Fabiola Jones: 2,1% y 220.000
MAÑANA
La 1
La Hora de La 1: 19,2% y 378.000
Mañaneros 360: 16,4% y 519.000 / 11,6% y 928.000
Antena 3
Espejo Público: 11,8% y 308.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,3% y 786.000
La ruleta de la suerte: 22% y 1.590.000
laSexta
Aruser@s: 13,5% y 186.000 / 14,4% y 324.000
Al Rojo Vivo: 8,9% y 331.000
Telecinco
La mirada crítica: 6,9% y 117.000
El programa de AR: 12,3% y 321.000
Vamos a ver: 9,2% y 590.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,1% y 19.000 / 2% y 37.000 / 2,4% y 55.000
En boca de todos: 7,7% y 246.000
La 2
El cazador: 2,4% y 153.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24,1% y 2.233.000
Telediario 1: 15,5% y 1.439.000
Informativos Telecinco 15H: 8,8% y 815.000
laSexta Noticias 14H: 8,6% y 700.000
Noticias Cuatro 1: 6,3% y 449.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 15,2% y 2.000.000
Informativos Telecinco 21H: 7% y 906.000
laSexta Noticias: 7,6% y 766.000
Noticias Cuatro 2: 5% y 501.000
RÁNKING
Diario: La 1 (15,2%), Antena 3 (13,4%), Telecinco (9%), laSexta (6,7%), Cuatro (5,2%), La 2 (3,5%).
Mes: La 1 (12,5%), Antena 3 (12,4%), Telecinco (8,3%), laSexta (6%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,3%).
