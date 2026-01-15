Liderazgo absoluto
Ana Rosa Quintana revalida su liderazgo y domina la producción televisiva con Unicorn Content por cuarto año consecutivo: ranking completo de las productoras españolas
Unicorn Content firmó en 2025 casi el 20% de las horas de emisión en las principales cadenas, según el último informe de Dos30.
Ana Rosa Quintana vuelve a situarse en lo más alto del mapa audiovisual. Su productora, Unicorn Content, lideró en 2025 la producción televisiva por cuarto año consecutivo al concentrar el 19,3% del total de horas emitidas en las principales cadenas nacionales. Así lo refleja el último informe de la consultora Dos30, elaborado a partir de datos de Kantar Media.
El estudio analiza el conjunto de emisiones de estreno realizadas durante todo 2025 en La 1, Antena 3, Telecinco, Cuatro y laSexta, excluyendo tanto los canales temáticos como las reposiciones. El dominio de Unicorn se apoya en su amplia presencia diaria en la parrilla de Telecinco con formatos como ‘La mirada crítica’, ‘El programa de AR’, ‘Vamos a ver’ y ‘El tiempo justo’, además del espacio de fin de semana ‘Fiesta’.
En segunda posición repite Mandarina, que alcanza el 10% de las horas totales producidas. La compañía consolida su puesto gracias a formatos diarios y semanales emitidos en Telecinco y Cuatro, como ‘De Viernes’, ‘En boca de todos’, ‘Lo sabe no lo sabe’, ‘Viajeros Cuatro’ y ‘Código 10’. El podio lo completa La Cometa TV, con el 8,4% del total, impulsada por ‘Mañaneros 360’ en RTVE y la serie ‘Ena, la reina Victoria Eugenia’.
Fuera de las tres primeras posiciones, destaca el ascenso de Vodevil TV, la compañía de Risto Mejide, que sube tres puestos hasta la sexta plaza tras asumir la producción de ‘Todo es mentira’ y ‘Chester’. También llama la atención el fuerte crecimiento de El Terrat, que pasa del puesto 28 al 10 en un solo año gracias a formatos como ‘Futuro Imperfecto’ y su participación en ‘La Revuelta’.
Ranking completo de productoras por horas de producción en 2025:
- Unicorn Content
- Mandarina
- La Cometa TV
- Aruba
- Buendía Estudios
- Vodevil TV
- Cuarzo Producciones
- Globomedia
- Bambú Producciones
- El Terrat
- Boomerang TV
- La Osa Producciones
- Bulldog TV
- ITV Studios Iberia
- Warner ITVP
- Martingala
- Diagonal TV
- Alma Producciones
- Encofrados Encofrasa
- 7 y Acción
- Zeppelin
- Big Bang Media
- Catorce Producciones
- Secuoya Studios
- Shine Iberia
- Bainet
- Gestmusic
- Fénix Media
- Producciones del Barrio
- Newtral
- Boxfish
- Zanskar Producciones
- Señor Mono
- Fremantle
- Minuto de barras
- The Good Mood
- Europroducciones
- Proamagna
- Lacoproductora
- Onza
- Las familias podrán solicitar una ayuda de 600 euros por cada menor a su cargo
- Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
- Una subcontrata de las obras del Camp Nou despide a una veintena de trabajadores turcos y Treball investiga posibles irregularidades
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Los trabajadores catalanes tardan un 40% más en ser atendidos por un médico que el resto de españoles
- Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos