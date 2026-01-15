Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ana Rosa Quintana revalida su liderazgo y domina la producción televisiva con Unicorn Content por cuarto año consecutivo: ranking completo de las productoras españolas

Unicorn Content firmó en 2025 casi el 20% de las horas de emisión en las principales cadenas, según el último informe de Dos30.

Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana / Mediaset

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Ana Rosa Quintana vuelve a situarse en lo más alto del mapa audiovisual. Su productora, Unicorn Content, lideró en 2025 la producción televisiva por cuarto año consecutivo al concentrar el 19,3% del total de horas emitidas en las principales cadenas nacionales. Así lo refleja el último informe de la consultora Dos30, elaborado a partir de datos de Kantar Media.

El estudio analiza el conjunto de emisiones de estreno realizadas durante todo 2025 en La 1Antena 3TelecincoCuatro y laSexta, excluyendo tanto los canales temáticos como las reposiciones. El dominio de Unicorn se apoya en su amplia presencia diaria en la parrilla de Telecinco con formatos como ‘La mirada crítica’, ‘El programa de AR’, ‘Vamos a ver’ y ‘El tiempo justo’, además del espacio de fin de semana ‘Fiesta’.

En segunda posición repite Mandarina, que alcanza el 10% de las horas totales producidas. La compañía consolida su puesto gracias a formatos diarios y semanales emitidos en Telecinco y Cuatro, como ‘De Viernes’, ‘En boca de todos’, ‘Lo sabe no lo sabe’, ‘Viajeros Cuatro’ y ‘Código 10’. El podio lo completa La Cometa TV, con el 8,4% del total, impulsada por ‘Mañaneros 360’ en RTVE y la serie ‘Ena, la reina Victoria Eugenia’.

Fuera de las tres primeras posiciones, destaca el ascenso de Vodevil TV, la compañía de Risto Mejide, que sube tres puestos hasta la sexta plaza tras asumir la producción de ‘Todo es mentira’ y ‘Chester’. También llama la atención el fuerte crecimiento de El Terrat, que pasa del puesto 28 al 10 en un solo año gracias a formatos como ‘Futuro Imperfecto’ y su participación en ‘La Revuelta’.

Ranking completo de productoras por horas de producción en 2025:

  1. Unicorn Content
  2. Mandarina
  3. La Cometa TV
  4. Aruba
  5. Buendía Estudios
  6. Vodevil TV
  7. Cuarzo Producciones
  8. Globomedia
  9. Bambú Producciones
  10. El Terrat
  11. Boomerang TV
  12. La Osa Producciones
  13. Bulldog TV
  14. ITV Studios Iberia
  15. Warner ITVP
  16. Martingala
  17. Diagonal TV
  18. Alma Producciones
  19. Encofrados Encofrasa
  20. 7 y Acción
  21. Zeppelin
  22. Big Bang Media
  23. Catorce Producciones
  24. Secuoya Studios
  25. Shine Iberia
  26. Bainet
  27. Gestmusic
  28. Fénix Media
  29. Producciones del Barrio
  30. Newtral
  31. Boxfish
  32. Zanskar Producciones
  33. Señor Mono
  34. Fremantle
  35. Minuto de barras
  36. The Good Mood
  37. Europroducciones
  38. Proamagna
  39. Lacoproductora
  40. Onza

