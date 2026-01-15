El Albacete - Real Madrid sacude 'El Chiringuito' con Josep Pedrerol defendiendo Arbeloa y Edu Aguirre decepcionado: "Ha hecho el ridículo"

Lo que pasó anoche en el Carlos Belmonte en el partido que disputaron el Albacete y el Real Madrid fue histórico, como histórico fue el programa posterior de 'El Chringuito de Jugones' en Mega, que dejó a un Josep Pedrerol defendiendo a Arbeloa y a un Edu Aguirre decepcionado.

Ya en el arranque, el presentador apareció con gesto serio tras la derrota de los merengues y mirando a cámara dijo de manera muy escueta: "Esto es lo que hay, un vestuario roto. Y aquí no hay milagros, amigo. Aquí no hay milagros" y tras una pequeña pausa, prosiguió: "Ah, Arbeloa, tú no eres el culpable".

Tras este inicio, el presentador dio paso a los colaboradores que fueron entrando en plató para analizar la debacle merengue en el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador, en sustitución de Xabi Alonso. Después, Pedrerol repetiría su defensa al nuevo técnico.

"Llevamos toda la temporada hablando de la situación del Real Madrid: un equipo que no jugaba a nada, se confirma; y un equipo físicamente roto, se confirma más aún. Ahora es fácil señalar a Arbeloa. ¿Creéis que Arbeloa en un día puede hacer algo? Creéis que Arbeloa puede cambiar la dinámica de un equipo en un solo día? ¿Creéis que Arbeloa puede hacer que el equipo corra más y mejor? ¿Creéis que Arbeloa en un día puede hacer que el equipo juegue a algo? ¿Creéis que Arbeloa tiene culpa de algo?", se preguntaba el presentador.

Después, el programa ha conectado con Edu Aguirre, que se encontraba en el campo donde se disputó el partido de Copa del Rey y el colaborador fue muy contundente en su breve análisis: "El Madrid ha hecho el rídiculo. Terrible. El equipo ha tocado fondo, este no es el Madrid con el que muchos hemos crecido. Hay tantos jugadores que no representan lo que es el escudo...lo de hoy ha sido un ridículo espantoso", ha expresado.