'El Obejtivo'
El deseo de Trump por controlar Groenladia provoca un cambio de programación en laSexta: Ana Pastor se desplaza hasta la isla danesa
Justo cuando se aumenta la presencia militar en el territorio danés, laSexta apuesta por emitir un especial desde la zona
El deseo de Trump por controlar Groenlandia, incluso si para ello tiene que usar la fuerza militar de EEUU ha hecho que laSexta haya alterado su programación para esta noche con un nuevo especial de 'El Objetivo'.
Justo un día después de cubrir el caso de Julio Iglesias, la cadena de Atresmedia sigue demostrando su vocación por la actualidad y la información al desplazar a Ana Pastor hasta Groenlandia para analizar desde allí la reunión que mantendrán hoy en Washington representantes de los gobiernos de EEUU, Dinamarca y Groenlandia.
Una reunión que se produce después de los comentarios del presidente americano afirmando que necesita tener el control del territorio danés. Desde allí, la presentadora explicará cómo se está viviendo esta tensa situación por parte de los habitantes del territorio, que han mostrado su postura contraria a la iniciativa de la Administración Trump.
