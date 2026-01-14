Terelu Campos confiesa que Julio Iglesias le robó un beso en la boca: “No me sentí agredida”

Terelu Campos intervino este martes en el especial de '¡De viernes!' dedicado a las acusaciones de abuso sexual contra Julio Iglesias, donde relató su experiencia personal con el cantante y explicó cómo vivió determinados comportamientos del artista durante los años en los que coincidieron.

“Qué día más horroroso. Yo, de la persona que se habla, no la conozco de nada. Yo conozco a un Julio distinto”, comenzó señalando Terelu Campos, que describió al cantante como “un Julio cariñoso, generoso, atento”. Según su testimonio, Iglesias era “una persona muy expresiva: de tocarte, de abrazarte”, aunque quiso dejar claro que “nunca me he sentido intimidada por él”.

Durante su intervención, Campos recordó una anécdota concreta relacionada con el comportamiento del artista: “He estado en su casa, y sí, me ha dado un beso en la boca, y me acuerdo que me aparté, me agarró y me lo dio. Pero no me he sentido agredida”. La colaboradora precisó que, aunque se trató de una situación incómoda, no la vivió como una agresión: “Sí lo he sentido con otras personas, pero no con él”.

La hija de María Teresa Campos también explicó el contexto de confianza y cercanía que mantenía con Iglesias y su familia: “Nunca intentó nada conmigo. Siempre ha sido un vacilón, y la relación que he tenido ha sido de muchísimo cariño y respeto, sobre todo con mi familia”. En ese sentido, relató incluso comentarios personales que el cantante le hacía en tono de broma, como cuando le dijo: “Pues sabes, ¿gordi? Yo de aquí para arriba estoy estupendo, pero de aquí para abajo estoy muerto”.

Terelu Campos quiso subrayar la gravedad de las acusaciones conocidas en los últimos días y se mostró prudente ante los testimonios de las denunciantes: “Yo ante testimonios que son desgarradores, que se me encoge el estómago, si eso ha sido capaz de hacerlo Julio, yo no conozco a esa persona, y me parece tremendo. Y si eso no ha ocurrido, también me parece tremendo, porque estigmatizas a una persona de por vida”. Finalmente, concluyó afirmando: “Si lo ha hecho, que caiga todo el peso de la ley sobre él, aunque eso me suponga que se me caiga la persona y todo lo que ha significado”.