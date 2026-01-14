Pablo Rivero: "No tengo noticias sobre la película de 'Cuéntame'"

Pablo Rivero presenta 'La canguro', su nueva novela, un thriller psicológico que sitúa el peligro en el lugar más inesperado: el interior del hogar. En conversación con YOTELE, el autor explica el origen de la historia, su interés por los conflictos familiares, la maternidad y la sobreprotección, y reflexiona sobre la relación entre ficción y realidad, así como sobre el futuro de sus novelas y sus posibles adaptaciones audiovisuales.

YOTELE. ¿Qué te inspiró para escribir 'La canguro'? ¿Hubo una semilla inicial para esta historia?

PABLO RIVERO. Había una semilla, sí, pero no te la puedo contar porque forma parte de uno de los giros finales. Lo que sí puedo decir es que tenía la idea en la recámara desde hacía tiempo. Cuando firmé un contrato por dos novelas con la editorial, tuve que presentar títulos y sinopsis como punto de partida. Al comentar 'La canguro', se quedó ese “runrún”. A veces pasa que verbalizas una idea y, de forma inconsciente, empieza a crecer.

Yo estaba escribiendo otra novela desde enero, pero llegó un momento en el que dijimos: “A lo mejor merece la pena adelantar esta”. Conforme fui profundizando, me di cuenta de todas las posibilidades que tenía. El motor era hablar del peligro dentro de casa, volver a un thriller más psicológico y al riesgo que tiene la salud mental dentro de las relaciones familiares y profesionales. Si juntas lo profesional y lo familiar en un único escenario —una casa, cuatro paredes—, las posibilidades se multiplican. Por eso me lancé a 'La canguro'.

YOTELE. La novela plantea el conflicto entre la necesidad de ayuda y el miedo a confiar en alguien dentro del entorno familiar. ¿Cómo trabajas ese conflicto a nivel narrativo y emocional?

PABLO RIVERO. En el thriller, teniendo clara la historia y la esencia que quiero contar, lo fundamental es afilar al máximo los personajes. Que no sea plano, que tenga matices y que nunca sepas por dónde van a ir los tiros. Aquí partía de una idea clave: hay tantas verdades como puntos de vista. Los hechos son indiscutibles, pero la forma de vivirlos cambia según quién los cuente. Eso es lo que me interesa de los conflictos reales: no son americanos ni nórdicos, son cotidianos, reconocibles. Tienen que ver con malentendidos, con llevar al límite lo personal y lo profesional. Me interesa que, como lector, incluso puedas llegar a entender o identificarte con ciertas actitudes, aunque no las lleves a ese extremo. Eso, para mí, es lo verdaderamente terrorífico del thriller.

YOTELE. ¿Te inspiras en casos reales o partes principalmente de la imaginación?

PABLO RIVERO. Normalmente mis libros nacen de algo que me resulta inquietante en la vida real y que dispara mi imaginación. Luego, cuando ya tengo la idea en el radar, suele ocurrir que encuentro noticias reales que encajan. Ahí aparece la cara B que completa el puzle: lo cotidiano, lo psicológico, lo íntimo, mezclado con lo social. En este caso hubo una noticia que me impactó mucho, la de un "nanny sex" que abusaba de bebés a los que cuidaba. No es la trama principal, pero subyace en el libro. Eso de pensar “esto ha pasado y puede volver a pasar” da mucho miedo.

YOTELE. En tus novelas aparecen con frecuencia la maternidad, la paternidad y la sobreprotección. ¿Por qué te interesa tanto ese tema?

PABLO RIVERO. Porque cuando hablamos de miedos, el mayor miedo suele ser lo que tiene que ver con los hijos. Me interesa mucho el determinismo familiar: de dónde vienes, cómo te crías, lo que recibes y lo que das. Los niños son el futuro y muchas veces son víctimas de las circunstancias. Que los niños estén en peligro es algo que toca a cualquier lector. Y profundizar en lo que hacen los adultos alrededor, en nuestra responsabilidad, me parece clave. En 'La canguro' hablo de una madre sobreprotectora que lo ha dado todo por sus hijos. Pero también cuento, en paralelo, el punto de vista del hijo adolescente a través de su diario. Ahí ves cómo una cosa es lo que tú crees que haces por tu hijo y otra cómo él lo vive. Ese contraste me interesa muchísimo.

YOTELE. Has firmado por otra novela más. ¿Qué puedes adelantar del futuro?

PABLO RIVERO. De momento hay otra más asegurada, sí. Temas tengo muchísimos. Me atrae la idea de hacer algo distópico o futurista, pero al final siempre acabo volviendo a lo cercano. Me parece más complejo rascar en lo cotidiano, en lo reconocible, y ahí es donde me siento más cómodo.

YOTELE. ¿Te gustaría explorar otros géneros más allá del thriller?

PABLO RIVERO. He escrito una "road movie" que también tiene algo de thriller, y un corto de comedia. En mis novelas hay bastante humor negro, sarcasmo, ironía… aunque en las versiones finales suelo recortarlo para no quitar clímax. De momento, el thriller es lo que más me llama y lo que más leo.

YOTELE. ¿Hay alguna adaptación audiovisual de tus novelas en marcha?

PABLO RIVERO. Tengo dos novelas con los derechos vendidos, una a una plataforma y otra a una productora. Eso no significa que se vayan a hacer, pero están en desarrollo. Con muchas de mis novelas ha habido reuniones. A veces no se da por mil motivos. Pero creo que en algún momento se hará. Sería un sueño, claro.

YOTELE. ¿Tendrías algún papel creativo en esas adaptaciones?

PABLO RIVERO. En una de ellas leeré el guion y daré mi opinión, pero sin poder de decisión. En la otra tengo una cláusula de supervisión, no para intervenir, sino para no quedarme al margen del proceso. He aprendido a soltar y a confiar. Como actor y como escritor. Y de eso también habla el libro: de confiar y ceder, aunque a veces implique perder cosas.

YOTELE. Hace poco se habló de una posible película de 'Cuéntame'. ¿Sabes algo?

PABLO RIVERO. He oído rumores, pero no tengo ninguna noticia concreta. Igual está en manos de la productora o en una fase muy inicial. Yo no sé nada.

YOTELE. Te hemos visto recientemente trabajar con Alberto y Laura Caballero. ¿Te gustaría repetir con ellos?

PABLO RIVERO. Me encantaría. 'La que se avecina' y 'El pueblo' son series icónicas. He ido a ambas como fan. En 'El pueblo' hice tres capítulos y en 'La que se avecina' uno, y fui encantado. Me lo pasé genial. Les tengo admiración y mucho cariño. Iba a trabajar, pero con una mirada distinta, como si fuera un niño. Además, no soy mucho de ver comedia, pero series como 'Machos alfa' me alegran la vida. No es fácil conseguir que una comedia conecte así.

YOTELE. Para terminar, ¿qué proyectos tienes ahora mismo más allá de la escritura?

PABLO RIVERO. Se acaba de estrenar 'El molino', una película independiente que he hecho con Pilar López de Ayala. Ha quedado preciosa y luego irá a Filmin. Como actor, de momento no tengo nada más. Ahora mismo estoy muy centrado en la escritura.