Cambio importante en el caso de Julio Iglesias: la policía dominicana ya investiga al cantante

El escándalo que desató ayer la trascendencia de la denuncia de dos extrabajadoras de Julio Iglesias al cantante por agresión sexual continúa hoy con un cambio importante. Al instante de conocerse la noticia, las televisiones no tardaron en hacerse eco y abordar el tema.

'En boca de todos' entrevistó a una de las periodistas que destapó el caso, afirmando que "los problemas sucedían cuando la mujer del cantante no estaba en casa". A esa entrevista le siguió el pronóstico de Beatriz de Vicente en 'Espejo Público' sobre la posible condena a la que se enfrentaría Iglesias.

A mediodía, empezaron a alterarse las parrillas con el anuncio de un especial de 'De viernes' para la noche en el que Rosa Villacastín cargó contra Ana Obregón y Terelu Campos reconoció un beso no consentido con el cantante.

El eco por el caso ha seguido esta mañana, con Feijóo pidiendo en 'El programa de Ana Rosa' "dejar de especular", pues bien ahora hay un cambio en el caso que lo cambio todo. Según el programa 'El tiempo justo', la policía de Punta Cana ya investiga a Julio Iglesias.

"Nos llega por más fuentes que efectivamente Julio Iglesias estaría investigado en estos momentos por la policía nacional de Punta Cana", confirmaba el reportero a Joaquín Prat en una conexión en directo.