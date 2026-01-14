Feijóo se pronuncia tras las acusaciones contra Julio Iglesias: “Debemos dejar de especular y esperar a la investigación”

Las acusaciones de acoso sexual que han salido a la luz contra Julio Iglesias han llegado al primer plano político. Este jueves, Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado públicamente en 'El programa de Ana Rosa', reclamando prudencia y evitando cualquier juicio prematuro sobre el cantante.

“Estoy como la mayoría de los españoles, muy sorprendido”, ha reconocido el líder del Partido Popular, que ha subrayado la necesidad de dejar trabajar a la justicia. “Debemos dejar de especular y hacer caso a la investigación para ver lo que hay”, ha insistido, remarcando que se trata de acusaciones de extrema gravedad que exigen un análisis riguroso antes de extraer conclusiones.

Feijóo ha ido más allá al poner el acento en la responsabilidad institucional y mediática ante este tipo de casos. “No le oculto mi absoluta sorpresa, pero es necesario que la investigación se haga y que nos digan qué es lo que hay, si es que hay algo, porque las denuncias son muy graves y hay que saber si es verdad”, ha afirmado, marcando una posición clara de cautela.

A estas declaraciones se han sumado también reacciones desde otros ámbitos políticos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido al artista con un discurso mucho más contundente y politizado, asegurando que su gobierno no contribuirá “al desprestigio del cantante más universal de todos”.