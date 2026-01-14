Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Cifras y letras' cumple dos años en La 2 con la mejor audiencia de la historia en su franja

El concurso cumple dos años y se consolida como fenómeno diario con datos que no se veían en La 2 desde 2004.

Redacción Yotele

El concurso 'Cifras y Letras' soplará dos velas este jueves 15 de enero y lo hace como uno de los grandes triunfadores de La 2. Los datos de audiencia que ha cosechado en su segunda temporada han sido espectaculares: media de 579.000 espectadores y un 4,9% de cuota, lo que le otorga a la cadena pública uno de sus mejores registros en la franja del access prime time desde 2004.

La evolución ha sido claramente al alza desde su llegada: mientras que en 2024 registró un 3,7 % y en 2025 subió hasta el 5,8 %, en lo que va de 2026 mantiene un sólido 5,2 %, cifras que incluso superan a las de La Sexta en el mismo horario. El boom del formato se ha traducido en más de 27,8 millones de contactos acumulados en estos dos años.

El récord histórico de espectadores llegó el 1 de diciembre de 2025 con 937.000 seguidores delante de la pantalla y la mayor cuota fue el 5 de ese mismo mes con un 7,4 %, demostrando que el programa es un imán para públicos de todas las edades.

Presentado por Aitor Albizua junto a los expertos David Calle y Elena Herraiz, 'Cifras y Letras' ha convertido la divulgación cultural en un entretenimiento competitivo y adictivo, con premios sustanciosos y polémicas rondas que enganchan cada tarde a miles de espectadores.

