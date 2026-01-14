Martes 13/01/2026
Audiencias TV ayer | Telecinco lidera la noche con el especial sobre Julio Iglesias mientras laSexta queda rezagada
Las cadenas alteran su programación por las acusaciones de acoso sexual al cantante y el especial de ‘¡De viernes!’ se impone con claridad en audiencias.
Las acusaciones de acoso sexual a Julio Iglesias alteraron de forma inesperada la noche televisiva, obligando a varias cadenas a modificar su parrilla. La reacción más contundente llegó desde Telecinco, que integró la información en un especial dentro de ‘¡De viernes!’. La apuesta de Mediaset se tradujo en un sólido liderazgo al alcanzar un 13,4% de cuota de pantalla, situándose claramente por encima del resto de ofertas del prime time gracias a una emisión larga que concentró el interés informativo de la jornada.
Muy distinta fue la suerte del especial de ‘laSexta clave’, que no logró capitalizar el mismo impacto. El espacio informativo de la cadena de Atresmedia se quedó en un 5,4% de share, un resultado discreto que lo sitúa por debajo incluso de otros contenidos recientes de la cadena.
Mientras tanto, Antena 3 y La 1 optaron por no alterar su programación y mantuvieron sus formatos habituales, obteniendo resultados muy parejos. ‘Renacer’ firmó un 9,4%, mostrando una ligera recuperación respecto a días anteriores, y ‘Late Xou con Marc Giró’ regresó con su recta final anotando un 9,5%, en una noche marcada por la estabilidad más que por grandes sobresaltos. Cuatro, por su parte, se movió en cifras medias con ‘Código 10’, que alcanzó un 6,6% y confirma su línea de continuidad.
En el access prime time, el habitual pulso entre ‘El hormiguero’, ‘La revuelta’ y ‘La isla de las tentaciones’ volvió a resolverse a favor del programa de Pablo Motos. El formato de Antena 3 lideró con un 13,1%, seguido muy de cerca por el reality de Telecinco, que alcanzó un 12,1%, mientras que el espacio de David Broncano cerró la terna con un 11,4%.
*En elaboración...
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica
- La ampliación de la L3 de metro hasta Esplugues de Llobregat empezará a mediados de 2028
- Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta
- Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande