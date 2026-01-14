Audiencias TV ayer | Telecinco lidera la noche con el especial sobre Julio Iglesias mientras laSexta queda rezagada

Las acusaciones de acoso sexual a Julio Iglesias alteraron de forma inesperada la noche televisiva, obligando a varias cadenas a modificar su parrilla. La reacción más contundente llegó desde Telecinco, que integró la información en un especial dentro de ‘¡De viernes!’. La apuesta de Mediaset se tradujo en un sólido liderazgo al alcanzar un 13,4% de cuota de pantalla, situándose claramente por encima del resto de ofertas del prime time gracias a una emisión larga que concentró el interés informativo de la jornada.

Muy distinta fue la suerte del especial de ‘laSexta clave’, que no logró capitalizar el mismo impacto. El espacio informativo de la cadena de Atresmedia se quedó en un 5,4% de share, un resultado discreto que lo sitúa por debajo incluso de otros contenidos recientes de la cadena.

Mientras tanto, Antena 3 y La 1 optaron por no alterar su programación y mantuvieron sus formatos habituales, obteniendo resultados muy parejos. ‘Renacer’ firmó un 9,4%, mostrando una ligera recuperación respecto a días anteriores, y ‘Late Xou con Marc Giró’ regresó con su recta final anotando un 9,5%, en una noche marcada por la estabilidad más que por grandes sobresaltos. Cuatro, por su parte, se movió en cifras medias con ‘Código 10’, que alcanzó un 6,6% y confirma su línea de continuidad.

En el access prime time, el habitual pulso entre ‘El hormiguero’, ‘La revuelta’ y ‘La isla de las tentaciones’ volvió a resolverse a favor del programa de Pablo Motos. El formato de Antena 3 lideró con un 13,1%, seguido muy de cerca por el reality de Telecinco, que alcanzó un 12,1%, mientras que el espacio de David Broncano cerró la terna con un 11,4%.

*En elaboración...