‘¡De viernes!’ prepara un especial sobre Julio Iglesias esta noche tras las graves acusaciones de abuso de dos exempleadas

El nombre de Julio Iglesias ha quedado envuelto en una fuerte polémica después de que dos exempleadas de sus residencias hayan denunciado presuntos abusos sexuales. Las acusaciones forman parte de una investigación periodística que, según ha publicado ElDiario.es y Univisión Noticias, se ha prolongado durante tres años y que ha sacado a la luz los testimonios de ambas mujeres sobre hechos ocurridos mientras trabajaban para el artista.

Tras conocerse esta información, '¡De viernes!' ha decidido reaccionar con un programa especial que se emitirá esta misma noche en Telecinco. El espacio, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, abordará en profundidad las acusaciones, el contenido de la investigación y el impacto mediático que está teniendo el caso.

El especial contará con la participación del equipo habitual de colaboradores del programa y con invitados que aportarán contexto y análisis sobre la figura de Julio Iglesias, su trayectoria internacional y las consecuencias que estas denuncias pueden tener tanto a nivel personal como público. La intención del formato es desgranar la información conocida hasta el momento y dar espacio a las distintas claves del caso.

La emisión arrancará a partir de las 23:00 horas, justo después de la nueva entrega de 'La Isla de las Tentaciones', que seguirá emitiendo su programa con normalidad, grabado 4 meses después de la finalización del reality.