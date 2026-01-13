RTVE prepara un nuevo canal: primeros detalles de qué emitirá y cuándo llegará

RTVE da un paso estratégico en su apuesta por la cultura con la creación de un nuevo canal temático que aspira a convertirse en un referente del conocimiento, las artes y el pensamiento contemporáneo. La Corporación ha nombrado a Ana Peláez directora del área de Artes y Conocimiento, desde donde asumirá la responsabilidad de poner en marcha y dirigir esta nueva señal, cuyo objetivo es iniciar sus emisiones el próximo mes de junio.

Peláez, periodista con una larga trayectoria en la televisión pública, ha estado al frente durante casi una década del emblemático espacio 'Imprescindibles' y actualmente ejerce como productora ejecutiva de Documentales de RTVE. Su nombramiento responde a la voluntad de dotar al nuevo canal de una identidad sólida y reconocible, apoyada en el rigor editorial y la vocación de servicio público. La nueva dirección dependerá orgánicamente del director de Televisión Española y del área de Producción de Contenidos liderada por Ana María Bordas. Además, Ignacio Elguero se incorpora al equipo como director de Iniciativas Culturales.

El proyecto del canal cultural fue avanzado por el presidente de RTVE, José Pablo López, en su primera comparecencia parlamentaria y se articulará en torno a cinco grandes pilares. El documental será uno de los ejes centrales, con la ampliación del convenio de colaboración con ARTE, sin descartar nuevas alianzas internacionales que refuercen la dimensión europea del canal.

Las artes escénicas y el teatro ocuparán también un lugar destacado, con la recuperación de grandes títulos históricos de 'Estudio 1' y el impulso de nuevas producciones. A ello se sumará una programación dedicada al cine español, apoyada en el amplio catálogo de películas participadas por RTVE y en la creación de ciclos temáticos que permitan revisitar la historia audiovisual del país.

La música clásica, la ópera y las nuevas corrientes musicales completarán la oferta. El canal contará con un papel relevante de la Orquesta y Coro RTVE y con la colaboración de los principales teatros líricos españoles, al tiempo que abrirá espacio a las tendencias emergentes, dando visibilidad al trabajo que desarrolla Radio 3 a través de Radio 3 Extra.

Con este lanzamiento, RTVE busca cubrir un vacío histórico: España se suma así a otros grandes servicios públicos europeos como la BBC, la RAI o el propio modelo franco-alemán de ARTE, que ya cuentan con un canal específico dedicado a la cultura. Una apuesta ambiciosa que refuerza el papel de la Corporación como motor cultural y garante del acceso universal al conocimiento.