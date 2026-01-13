Laura Pausini, "emocionada" de volver a Sanremo 33 años después para presentar la nueva edición del festival: "Soñar me trajo aquí"

Laura Pausini no ha podido empezar mejor el año 2026. La artista italiana, que estrenará nuevo disco y empezará su gira en España en el mes de marzo, ha hecho público una de las noticias más especiales para ella: volverá a Sanremo 33 años después.

La que fuera coach de 'La Voz' presentará la nueva edición del festival italiano junto a Carlo Conti y así lo ha hecho oficial en sus redes sociales: "Sanremo es mi destino. Mi sonrisa. Mi tipo de tentación. Mi tipo de miedo. En Sanremo nací artísticamente en 1993 y este año vuelvo orgulloso y conmovido porque lo conduciré! Nunca se olvidan las primeras veces y, como cuando das tu primer beso, me siento emocionada".

De esta manera, la cantante, que ya presentó Eurovisión en 2022 vuelve al lugar donde ganó en 1993 y posteriormente se hizo famosa: "Nunca podría haber imaginado que en 2026 hubiera escrito estas palabras, ni que hubiera hecho este anuncio. 🤍He pasado todos los años de mi vida viendo el Festival y nunca pensé que ahora me encontraría en este papel".

"Haré todo lo posible para estar a la altura de esta etapa que sigue siendo la más importante para mí. Hoy mis ojos son los de una niña pequeña en el cuerpo grande de una mujer consciente. Los que me conocen de cerca saben que sueño más de lo que duermo! Y soñar hoy me trajo aquí... ❤️ ❤️No ha sido fácil guardar silencio hasta ahora. Ahora que mi familia también lo sabe, ¡nos vamos de verdad!", concluye en su post.