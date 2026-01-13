Mediaset aclara cómo será la parrilla de Telecinco y Cuatro tras el intercambio de 'First dates' y la llegada de 'Horizonte' al access

Mediaset España ha despejado por fin las dudas sobre cómo quedará el access prime time de Telecinco y Cuatro a partir del próximo 26 de enero, tras anunciarse un gran cambio para celebrar el éxito de 'Horizonte'. El grupo culmina así el intercambio de 'First Dates' entre ambas cadenas y consolida la llegada de 'Horizonte' al access de Cuatro, reforzando su apuesta por la actualidad y el análisis.

En Telecinco, de lunes a miércoles, el access quedará estructurado de la siguiente manera: a las 21:00h se emitirán los 'Informativos Telecinco', seguidos a las 21:30h por 'ElDesmarque' y, a continuación, 'El Tiempo'. A las 21:45h llegará ‘First Dates’ con entregas de estreno, convirtiéndose en la principal apuesta de entretenimiento previo al prime time de la cadena. Los jueves, el access quedará directamente absorbido por 'Gran Hermano Dúo', mientras que los viernes será '¡De Viernes!' el encargado de ocupar la franja.

Por su parte, Cuatro reorganiza su franja de lunes a miércoles apostando por un access largo y claramente informativo. A las 20:00h arrancarán 'Noticias Cuatro', seguidas de 'ElDesmarque' y 'El Tiempo'. A las 21:05h se mantendrá ‘First Dates’en reposición, que servirá de antesala para la gran novedad: ‘Horizonte’, que se emitirá desde las 21:40h hasta las 23:00h, adelantando su inicio y ganando peso estratégico en la noche.

Los jueves, Cuatro repetirá el mismo esquema informativo y de entretenimiento previo, pero ‘Horizonte’ contará con una versión extendida, arrancando a las 21:40h y prolongándose hasta bien entrada la madrugada. En cuanto a los viernes, la cadena mantendrá el bloque de 'Noticias', 'ElDesmarque', 'El Tiempo' y ‘First Dates’ en reposición, sin programación adicional en el access.