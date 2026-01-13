Julio Iglesias y las penas de cárcel a las que podría enfrentarse por sus agresiones sexuales: "de 10 a 15 años o incluso cadena perpetua"

'Espejo Público' ha dedicado buena parte de su segundo tramo a cubrir la denuncia que ha trascendido hoy de dos trabajadoras de Julio Iglesias al cantante por agresión sexual. El programa de Susanna Griso no ha sido el único, pues 'En boca de todos' ya entrevistó a una de las periodistas que destapó la trama.

Sin embargo, el matinal de Antena 3 sí ha abordado un asunto relacionado con los hechos como es la pena a la que se podría enfrentar el cantante por las agresiones presuntamente cometidas. Beatriz de Vicente, abogada penalista y colaboradora de 'Espejo Público' ha comenzado destacando que aún no existe ninguna denuncia por trámite legal, sino una investigación periodística.

A partir de ahí, ha explicado: "En República Dominicana la violación son de 10 a 15 años, en Bahamas, donde también se ubican presuntos actos agresivos contra la libertad sexual, incluso cadena perpetua". Por su parte, en España "penas de hasta 10, 15 años de prisión".

Por último, la colaboradora ha vuelto a recordar que aún no hay denuncia ante las autoridades, lo que califica como "llamativo": "A partir de ahí, prudencia y respeto a la presunción de inocencia", ha concluido.