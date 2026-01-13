Julio Iglesias y su denuncia por agresión sexual llegan a 'En boca de todos': "Los problemas sucedían cuando su mujer no estaba en casa"

Julio Iglesias es noticia hoy por la denuncia por agresión sexual de dos de sus trabajadoras y las televisiones no han tardado en hacerse eco del caso. En Cuatro, el programa 'En boca de todos' ha entrevistado a Elena Cabrera, una de las periodistas que ha destapado el caso, para conocer más detalles.

La periodista ha destacado que el clima en las mansiones del cantante es "casi inaguantable de tensión y control". "Las mujeres nos cuentan que no les dejaba engordar, les controlaba la cantidad de comida, las pesaba y les preguntaba cuándo les llegaba la menstruación. Las vestía con un uniforme anticuado que les recordaba a las esclavas de Bolívar".

"Les pedía el móvil en cualquier momento para controlar sus conversaciones y las fotos que habían hecho. No podían ser amigas entre ellas ni hablar con hombres de la casa. Ellas vivían en la casa, pero los hombres podían entrar y salir", añadía Cabrera.

Entonces, preguntada por si, Miranda Rynsburger, la mujer de Julio Iglesias, estaba al tanto de estos hechos, la periodista responde de manera contundente: "Cuando ella estaba en casa todo iba bien, los problemas sucedían cuando ella no estaba.Según cuentan ellas, si ella estaba, había tranquilidad en la casa".