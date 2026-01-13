Programa 26
'La isla de las tentaciones' dejó en shock a Sandra Barneda con el reencuentro más explosivo: "¡Basta ya!"
La presentadora amenazó con abandonar el reencuentro por los gritos de Sandra y Juanpi
'La isla de las tentaciones' comenzó anoche sus reencuentros cuatro meses después y vivió el más explosivo de todos con Sandra y Juanpi, tanto que Sandra Barneda quedó en shock y amagó con plantarse ante los gritos de los protagonistas.
Todo comenzó cuando Sandra escuchó las reacciones de Juanpi a su testimonio. En ese momento se levantó, dejando contrariada a la presentadora y dirigiéndose hacia su expareja: "¿Te puedes callar, que es mi momento?", reclamó y empezó una bronca a gritos entre ambos.
"¡Basta ya! Vamos a mantener la calma. ¿Tú te crees que es normal? ¿Qué ha pasado para que hagáis el espectáculo que acabáis de hacer?", reaccionaba Barneda, incrédula ante lo que acababa de presenciar. "Está en su derecho. Te está viendo y está reaccionando. ¿Qué te pasa?", defendía la presentadora a Juanpi.
"Le odio. Es lo peor que yo he podido conocer en la vida. No le quiero ver, no quiero una persona como él nunca más", reconocía Sandra entre lágrimas. "No quiero hablar con él", ha sentenciado la joven, pero la presentadora le ha pedido que mantuviese la calma en su reencuentro.
Con Juanpi en la sala, los cruces verbales volvieron a escena hasta que la presentadora se hartó y amagó con abandonar: "Estáis acabando con mi paciencia". Después, la expareja ha hablado de la infedilidad que Juanpi reconoció en República Dominicana: "Te he puesto los cuernos, no puedo hacer nada ya. Me dolió, he sido un cagón".
Por último, Juanpi reconoció su error ante la presentadora: "Yo sabía que tenía que contárselo yo, pero no me atrevía. No quería perderla.A mi me pierde la boca. Me arrepiento de las palabras, no de lo que he hecho. Yo confiaba más en ella que en mí".
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
- Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
- Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
- PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica