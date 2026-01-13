Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesPisos alquilerVuelta al coleArbeloaZBE BarcelonaJulio IglesiasHackeo EndesaÒscar PlayàSagrada FamiliaRosalíaNominados Goya 2026Recigarum
instagramlinkedin

Programa 26

'La isla de las tentaciones' dejó en shock a Sandra Barneda con el reencuentro más explosivo: "¡Basta ya!"

La presentadora amenazó con abandonar el reencuentro por los gritos de Sandra y Juanpi

Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones'

Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'La isla de las tentaciones' comenzó anoche sus reencuentros cuatro meses después y vivió el más explosivo de todos con Sandra y Juanpi, tanto que Sandra Barneda quedó en shock y amagó con plantarse ante los gritos de los protagonistas.

Todo comenzó cuando Sandra escuchó las reacciones de Juanpi a su testimonio. En ese momento se levantó, dejando contrariada a la presentadora y dirigiéndose hacia su expareja: "¿Te puedes callar, que es mi momento?", reclamó y empezó una bronca a gritos entre ambos.

"¡Basta ya! Vamos a mantener la calma. ¿Tú te crees que es normal? ¿Qué ha pasado para que hagáis el espectáculo que acabáis de hacer?", reaccionaba Barneda, incrédula ante lo que acababa de presenciar. "Está en su derecho. Te está viendo y está reaccionando. ¿Qué te pasa?", defendía la presentadora a Juanpi.

"Le odio. Es lo peor que yo he podido conocer en la vida. No le quiero ver, no quiero una persona como él nunca más", reconocía Sandra entre lágrimas. "No quiero hablar con él", ha sentenciado la joven, pero la presentadora le ha pedido que mantuviese la calma en su reencuentro.

Con Juanpi en la sala, los cruces verbales volvieron a escena hasta que la presentadora se hartó y amagó con abandonar: "Estáis acabando con mi paciencia". Después, la expareja ha hablado de la infedilidad que Juanpi reconoció en República Dominicana: "Te he puesto los cuernos, no puedo hacer nada ya. Me dolió, he sido un cagón".

Por último, Juanpi reconoció su error ante la presentadora: "Yo sabía que tenía que contárselo yo, pero no me atrevía. No quería perderla.A mi me pierde la boca. Me arrepiento de las palabras, no de lo que he hecho. Yo confiaba más en ella que en mí".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
  2. La Sagrada Familia es un bodrio
  3. Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
  4. Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
  5. La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
  6. Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
  7. Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
  8. PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica

El Govern da por cumplidas las exigencias de ERC para negociar los presupuestos porque el IRPF depende del Congreso

El Govern da por cumplidas las exigencias de ERC para negociar los presupuestos porque el IRPF depende del Congreso

Arbeloa arranca masajeando al vestuario: "No me preocupan mucho los egos"

Arbeloa arranca masajeando al vestuario: "No me preocupan mucho los egos"

El Gobierno confirma que el lunes se producirá la reunión entre Sánchez y Feijóo

Julio Iglesias y las penas de cárcel a las que podría enfrentarse por sus agresiones sexuales: "de 10 a 15 años o incluso cadena perpetua"

Julio Iglesias y las penas de cárcel a las que podría enfrentarse por sus agresiones sexuales: "de 10 a 15 años o incluso cadena perpetua"

Por Demacia abre la Temporada 1 de LoL 2026 con un buen puñado de cambios en la Grieta

Por Demacia abre la Temporada 1 de LoL 2026 con un buen puñado de cambios en la Grieta

La farmacéutica Esteve se refuerza en Estados Unidos con la compra de una segunda empresa

La farmacéutica Esteve se refuerza en Estados Unidos con la compra de una segunda empresa

El Europa pide jugar en Gavà aunque no cumpla con la normativa de aforo

El Europa pide jugar en Gavà aunque no cumpla con la normativa de aforo

Fiat presenta el Qubo L, la vuelta a los vehículos familiares y con motor diésel

Fiat presenta el Qubo L, la vuelta a los vehículos familiares y con motor diésel