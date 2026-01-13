Audiencias TV ayer: 'La isla de las tentaciones' lidera sin rival y Juanra Bonet llega débil a la tarde con 'Allá tú'

'La isla de las tentaciones' sigue liderando sin rival cada vez que se da cita con los espectadores de Telecinco, al menos en sus programas más extensos. Así volvió a suceder ayer, cuando el programa de Sandra Barneda logró cautivar al 17,5% de la audiencia, lo que se tradujo en 1.381.000 espectadores. Además, el reality show supera a 'La revuelta' en al access por una décima al lograr un 11,8% y 1.532.000 seguidores.

Menos suerte tuvo Juanra Bonet en su regreso a la tarde. El presentador cogió las riendas de la nueva etapa de 'Allá tú' sin éxito al firmar un escueto 7,5% y 774.000 fieles, 13 puntos por debajo de 'Pasapalabra'.

En La 1, el final de 'Aria' no destaca, pero resiste frente al reality de Telecinco y se despide con un 9,2% y 724.000 televidentes. Por su parte, el estreno de 'Proyecto Sistiaga' en Cuatro no destaca y se queda con el 5,5% y 494.000 apoyos, siendo superado por el cine de laSexta (6,1%).

