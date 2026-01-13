Lunes 12 de enero 2026
Audiencias TV ayer: 'La isla de las tentaciones' lidera sin rival y Juanra Bonet llega débil a la tarde con 'Allá tú'
La final de 'ARIA' se conforma con un 9,2% en TVE.
'La isla de las tentaciones' sigue liderando sin rival cada vez que se da cita con los espectadores de Telecinco, al menos en sus programas más extensos. Así volvió a suceder ayer, cuando el programa de Sandra Barneda logró cautivar al 17,5% de la audiencia, lo que se tradujo en 1.381.000 espectadores. Además, el reality show supera a 'La revuelta' en al access por una décima al lograr un 11,8% y 1.532.000 seguidores.
Menos suerte tuvo Juanra Bonet en su regreso a la tarde. El presentador cogió las riendas de la nueva etapa de 'Allá tú' sin éxito al firmar un escueto 7,5% y 774.000 fieles, 13 puntos por debajo de 'Pasapalabra'.
En La 1, el final de 'Aria' no destaca, pero resiste frente al reality de Telecinco y se despide con un 9,2% y 724.000 televidentes. Por su parte, el estreno de 'Proyecto Sistiaga' en Cuatro no destaca y se queda con el 5,5% y 494.000 apoyos, siendo superado por el cine de laSexta (6,1%).
*En elaboración.
