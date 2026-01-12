Terremoto en TVE: Samantha Vallejo-Nágera abandona 'Masterchef' de manera abrupta y una conocida influencer será su sustituta

'Masterchef' comienza el año protagonizando un movimiento completamente inesperado, quizá uno de los más importantes de toda su historia. TVE ha anunciado la insólita salida de Samantha Vallejo-Nágera del jurado del talent culinario producido por Shine Iberia (Banijay Iberia), después de 13 años en antena y 38 ediciones emitidas, sumadas las de anónimos, famosos, niños y abuelos. Se trata de un cambio que tiene como objetivo revilalizar el formato, que pese a seguir siendo rentable y eficaz para la cadena pública, muestra evidentes síntomas de agotamiento.

La falta de novedades en su mecánica e identidad visual y la extensa duración de sus galas, que terminan siempre al filo de las 2 de la madrugada, han sido algunas de las quejas más recurrentes de sus seguidores más fieles. Para mantenerles e intentar recuperar a los que se marcharon, la cadena pública ha decidido impulsar una nueva etapa en el formato, en la que la creadora de contenidos Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha, será la gran novedad del jurado. De esta manera, se sumará a Pepe Rodríguez, y Jordi Cruz para valorar a los nuevos aspirantes a cocineros televisivos en la próxima edición del concurso con participantes desconocidos, que arrancará en las próximas semanas sus grabaciones.

La salida de Samantha Vallejo-Nágera se entiende como un revulsivo para reconquistar a esos espectadores que en un momento dado dejaron de verlo y una forma penetrar de manera decidida en el universo digital con la incorporación de un rostro conocido de ese entorno, como es el de Delicious Martha. La comunidad 'Masterchef' supera ya los cinco millones de seguidores.

Sobre la salida de Samantha Vallejo-Nágera del popular espacio de cocina, RTVE se ha limitado a comunicar que la empresaria asumirá tendrá nuevas iniciativas en el sector audiovisual, así como proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle, además de seguir con sus negocios de hostelería. Habrá que esperar a preguntarle a ella por las razones de este sorprendente movimiento.

Desde su estreno, 'MasterChef ‘se ha consolidado como un auténtico "killer format", pese al inevitable desgaste en términos de audiencia por el paso de los años. Fue el primero de los programas de televisión dedicados a la gastronomía, contando con el respaldo del sector y el reconocimiento de los chefs más prestigiosos, generando un enorme impacto cultural y acercando la alta cocina al gran público.

En estos casi 14 años de trayectoria, el concurso ha obtenido numerosos galardones, destacando dos Premios Ondas, varios Premios Iris de la Academia de la Televisión, el Premio de la Crítica del FesTVal, tres Premios Zapping al Mejor Programa de Entretenimiento y el Premio Nacional de Gastronomía, entre otros. Y para los aspirantes que participan en el talent culinario, se ha conformado como una gran plataforma de formación con salidas profesionales. Y es que más del 70% de ellos acaban vinculados profesionalmente al mundo de la gastronomía.