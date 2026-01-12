Comunicado
Samantha Vallejo-Nágera lanza un enigmático mensaje después de abandonar 'MasterChef' tras 13 años siendo jueza: "Nos volvemos a ver pronto"
La chef y exjurado del talent de TVE rompe su silencio tras su salida del programa y promete nuevos proyectos en televisión y gastronomía.
Tras 13 años como jurado de ‘MasterChef’, Samantha Vallejo-Nágera ha confirmado su salida del talent culinario que marcó su imagen en la pequeña pantalla junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, sorprendiendo a fans y compañeros por igual. La noticia de su marcha se conoció tras el anuncio oficial de RTVE y ha desatado todo tipo de comentarios entre los seguidores del programa.
En un comunicado, la empresaria ha valorado su etapa con “solo buenas palabras para el programa” y ha agradecido el cariño de todos los que han pasado por el formato. Además, ha subrayado lo mucho que ha aprendido y disfrutado en estos años, calificando su paso por las cocinas más famosas de la televisión como “toda una experiencia” que siempre llevará consigo.
Sobre los motivos de su despedida, Samantha ha sido clara: “Ha llegado el momento de poner fin a esta etapa y emprender nuevos retos”. La chef avance que arrancará el año con nuevas iniciativas en televisión, junto a proyectos vinculados a la gastronomía y el lifestyle, sin dejar de lado sus negocios de hostelería como Samantha Catering o Casa Taberna.
Para poner la guinda, Vallejo-Nágera ha lanzado un mensaje con claro guiño a sus seguidores: “Nos volvemos a ver muy pronto, ¡estad atentos!”, dejando la puerta abierta a futuras apariciones y proyectos mediáticos. Mientras tanto, su lugar en el jurado lo ocupará la influencer culinaria Delicious Martha, con el objetivo de rejuvenecer y conectar con nuevas audiencias en la próxima temporada.
