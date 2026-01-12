Dani Rovira regresa a RTVE tras la marcha de Marc Giró para ocupar el prime time de La 1 con un nuevo programa de humor

RTVE refuerza su apuesta por el entretenimiento con el regreso de Dani Rovira a la cadena pública. El actor y humorista se pondrá al frente de ‘Al margen de todo’, un nuevo programa de humor que se emitirá en La 1 en prime time y en el que desplegará su faceta más cercana al showman, acompañado por colaboradores vinculados al mundo de la comedia y la interpretación.

*En elaboración...