Vuelta a casa
Dani Rovira regresa a RTVE tras la marcha de Marc Giró para ocupar el prime time de La 1 con un nuevo programa de humor
El actor presentará ‘Al margen de todo’, un formato con colaboradores del mundo de la comedia tras la despedida definitiva de ‘Late Xou’.
RTVE refuerza su apuesta por el entretenimiento con el regreso de Dani Rovira a la cadena pública. El actor y humorista se pondrá al frente de ‘Al margen de todo’, un nuevo programa de humor que se emitirá en La 1 en prime time y en el que desplegará su faceta más cercana al showman, acompañado por colaboradores vinculados al mundo de la comedia y la interpretación.
*En elaboración...
