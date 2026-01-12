Can Yaman mantiene su agenda en España: visitará 'El Homiguero' tras ser puesto en libertad

Can Yaman, uno de los rostros más populares de las telenovelas y del mundo seriéfilo, protagoniza un giro inesperado en plena promoción de su nueva ficción 'El Turco'. El actor fue detenido este fin de semana en una redada antidrogas en Estambul, pero ha sido puesto en libertad y nada hará que se caiga de la agenda televisiva española.

Fuentes del programa confirman que su entrevista en 'El Hormiguero' con Pablo Motos —prevista para este jueves 15 de enero— sigue en pie y que su llegada a Madrid no sufrirá cambios a pesar de los rumores y el revuelo mediático generado por el arresto.

La visita llega justo en plena campaña promocional de 'El Turco', la nueva serie ambientada en el Imperio Otomano que se estrena en Movistar Plus+ este mismo jueves. Un fichaje de altura que el programa de Antena 3 no está dispuesto a perder, vídeos virales y fans incluidos.

El propio Yaman ha salido al paso de las versiones que vinculaban su detención con drogas: desde Italia, donde reside, ha negado tajantemente esas acusaciones y ha pedido a la prensa que no reproduzca informaciones no verificadas. Un final inesperado para un episodio que podría haber truncado su regreso a la televisión española… pero que al final solo añade más morbo al regreso del galán a nuestras pantallas.