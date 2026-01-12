Audiencias TV ayer | 'GH Dúo' se enfría en su primer domingo mientras el cine de La 1 aprieta y ‘Una nueva vida’ lidera el prime time

El estreno dominical de ‘GH Dúo’ confirma que la nueva edición del reality no termina de despegar. Tras un debut el jueves que ya dejó sensaciones tibias, el formato presentado por Ion Aramendi ha afrontado su primera cita en domingo con ‘Cuentas pendientes’, una gala que se queda en un 10% de cuota de pantalla. El dato, lejos de consolidar al programa, lo sitúa como tercera opción de la noche y evidencia que el interés inicial no se ha traducido en un seguimiento sólido por parte del público.

La competencia, además, no ha dado margen a Telecinco para respirar. Antena 3 ha vuelto a encontrar refugio en ‘Una nueva vida’, que pese a una ligera corrección respecto a la semana pasada mantiene una posición muy competitiva con un 10,9% de share. La serie turca se impone así al reality en términos de share, sosteniendo su papel como uno de los pilares del prime time del domingo y manteniéndose por encima de los 900.000 espectadores.

La 1 también ha conseguido plantar cara con cine. ‘Bad Boys: Ride or Die’ se convierte en una de las propuestas más fuertes de la noche al reunir un 10,7%, muy cerca del liderazgo, y demostrando que ‘La película de la semana’ sigue siendo una alternativa fiable frente a los realities. Más discretas, Cuatro logra mejorar con ‘Cuarto milenio’, que sube hasta un 6,3%, mientras que laSexta regresa a su oferta habitual de cine con ‘Villaviciosa de al lado’, que firma un 5,3%.

*En elaboración...