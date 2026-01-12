Tercera edición
Los Army Awards 2026 acaban en bochorno y son acusados de “blanquear el fascismo” tras premiar a Vito Quieles
La gala organizada por Ceciarmy se convierte en centro de la polémica por discursos, insultos y reacciones de famosos de ‘OT’ y ‘La isla de las tentaciones’.
La tercera edición de los Army Awards 2026, los llamados “antipremios de internet” organizados por el creador de contenido Ceciarmy, terminó envuelta en una auténtica tormenta mediática tras la celebración en el Madrid Arena el pasado fin de semana. Lo que debía ser una velada de reconocimiento a perfiles virales acabó con acusaciones de blanqueo ideológico y discursos extremistas, según muchos asistentes y figuras públicas presentes.
El foco de la polémica estuvo en la entrega de uno de los galardones a Vito Quiles, personaje asociado a la ultraderecha, y el clima en el recinto cuando parte del público llegó a corear insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este tipo de escenas dispararon las críticas en redes y marcaron el tono del evento, algo que incluso obligó al propio Ceciarmy a intentar desligarse de las declaraciones de los premiados: “Yo no me posiciono con ese discurso ni tengo control alguno sobre lo que diga cada ganador”, defendió el organizador ante el aluvión de críticas.
Pero no solo el contenido político encendió los ánimos. Invitados que acudieron como tales, entre ellos exconcursantes de ‘Operación Triunfo 2025’, expresaron su rechazo y decepción tras la gala. Lucía Casani aseguró que se marchó porque “el evento no estaba tomando la dirección que me esperaba”, y Salma de Diego criticó duramente que un espacio de este tipo pareciera “estar blanqueando el fascismo”. Otros asistentes lamentaron comentarios y actitudes que tacharon de irrespetuosos o fuera de lugar.
La polémica de los Army Awards 2026 no solo ha generado debate en redes, sino que ha colocado a sus organizadores y presentadores en el ojo del huracán mediático. Lo que fue concebido como una fiesta para la cultura digital terminó cuestionada por su contenido y por la respuesta de figuras conocidas del entretenimiento, dejando más sombras que luces en una gala que pretendía ser un referente para la generación Z.
