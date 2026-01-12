Un actor de 'Aída' reconoce haber saqueado coches tras ser pillado por las cámaras de seguridad: "Nos tomamos la justicia por nuestra mano"

Menos de un mes después de reaparecer públicamente pidiendo ayuda, el actor Adrián Gordillo, conocido por su papel de El Mecos en 'Aída' ha sido captado por unas imágenes difundidas por 'El tiempo justo' en las que se le ve participando en el saqueo de seis coches en un taller de Humanes (Madrid), en compañía de su hermano Rafael.

En conversación con el periodista Álex Álvarez, Gordillo ha asumido parte de su responsabilidad, aunque matiza lo ocurrido: “¿Qué dices? Robando coches no… yo saqueé uno”, argumenta, explicando que se dejó llevar por la situación que vivió con su familiar y que su intención no fue robar por robar. El actor insiste en que su implicación fue menor y trata de rebajar las acusaciones más duras.

Según su versión, el conflicto empezó por una deuda de 4.000 euros que su hermano tenía con el dueño del taller, motivo por el que, dice, decidieron acudir al lugar: “Nos tomamos la justicia por nuestra mano”. Gordillo niega que se llevaran objetos de valor de los vehículos y asegura que solo inspeccionaron su interior, alegando que “no hicimos nada” porque “no había nada, absolutamente nada”.

El periodista del programa de Telecinco Alfonso Egea asegura, en base a las informaciones contrastadas, que en la denuncia presentada ante la Guardia Civil no se hace mención alguna a las cuentas que puedan tener pendientes el dueño del taller con Adrián Gordillo y su hermano.