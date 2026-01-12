Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler pisosCornellàEndesaMarc GiróFeijóoGlobos de Oro 2026PortAventuraBono transporteSant AdriàSamantha Vallejo-Nágera
instagramlinkedin

'El tiempo justo'

Un actor de 'Aída' reconoce haber saqueado coches tras ser pillado por las cámaras de seguridad: "Nos tomamos la justicia por nuestra mano"

El actor ha concedido declaraciones en exclusiva al periodista Álex Álvarez tras ser pillado saqueando coches en un taller

El drama oculto de Adrián Gordillo, actor de ‘Aída’, que hoy pide ayuda para sobrevivir

Escena de 'Aída'

Escena de 'Aída' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Menos de un mes después de reaparecer públicamente pidiendo ayuda, el actor Adrián Gordillo, conocido por su papel de El Mecos en 'Aída' ha sido captado por unas imágenes difundidas por 'El tiempo justo' en las que se le ve participando en el saqueo de seis coches en un taller de Humanes (Madrid), en compañía de su hermano Rafael.

En conversación con el periodista Álex Álvarez, Gordillo ha asumido parte de su responsabilidad, aunque matiza lo ocurrido: “¿Qué dices? Robando coches no… yo saqueé uno”, argumenta, explicando que se dejó llevar por la situación que vivió con su familiar y que su intención no fue robar por robar. El actor insiste en que su implicación fue menor y trata de rebajar las acusaciones más duras.

Según su versión, el conflicto empezó por una deuda de 4.000 euros que su hermano tenía con el dueño del taller, motivo por el que, dice, decidieron acudir al lugar: “Nos tomamos la justicia por nuestra mano”. Gordillo niega que se llevaran objetos de valor de los vehículos y asegura que solo inspeccionaron su interior, alegando que “no hicimos nada” porque “no había nada, absolutamente nada”.

El periodista del programa de Telecinco Alfonso Egea asegura, en base a las informaciones contrastadas, que en la denuncia presentada ante la Guardia Civil no se hace mención alguna a las cuentas que puedan tener pendientes el dueño del taller con Adrián Gordillo y su hermano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
  2. Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
  3. Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
  4. La política exterior de Trump tiene nombre: se llama 'diplomacia de cañoneras' y nos devuelve al siglo XIX
  5. Repsol le dice a Trump que triplicará su producción en Venezuela en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias
  6. Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
  7. Audiencias TV ayer: 'El Desafío' se estrena con fuerza y lidera una noche en la que Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró no encuentran apoyo
  8. Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”

Un actor de 'Aída' reconoce haber saqueado coches tras ser pillado por las cámaras de seguridad: "Nos tomamos la justicia por nuestra mano"

Un actor de 'Aída' reconoce haber saqueado coches tras ser pillado por las cámaras de seguridad: "Nos tomamos la justicia por nuestra mano"

Europa trata calmar el deseo anexionista de Trump con más peso de la OTAN en Groenlandia

Europa trata calmar el deseo anexionista de Trump con más peso de la OTAN en Groenlandia

Protesta por los cortes de luz en la Prosperitat

Protesta por los cortes de luz en la Prosperitat

La homosexualidad en primates no humanos se da en sociedades complejas o entornos adversos

La homosexualidad en primates no humanos se da en sociedades complejas o entornos adversos

El gigante chino de la robótica Estun se instala en DFactory Barcelona

El gigante chino de la robótica Estun se instala en DFactory Barcelona

Sheinbaum descarta la intervención militar de EEUU tras la llamada con Trump

Sheinbaum descarta la intervención militar de EEUU tras la llamada con Trump

Los Army Awards 2026 acaban en bochorno y son acusados de “blanquear el fascismo” tras premiar a Vito Quieles

Los Army Awards 2026 acaban en bochorno y son acusados de “blanquear el fascismo” tras premiar a Vito Quieles

Irán, ante su realidad

Irán, ante su realidad