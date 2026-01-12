Decisión definitiva
À Punt fulmina el programa de Toni Cantó tras su patinazo histórico cayendo al 0% de audiencia
La cadena pública valenciana retira ‘El Debat’ después de que la curva de espectadores se desplomase hasta no registrar ni un solo espectador en tramos prolongados.
La dirección de À Punt ha decidido cancelar de forma definitiva ‘El Debat’, el programa presentado por Toni Cantó que ocupaba las noches de los viernes y que se estrenó en diciembre con grandes expectativas pero terminó convertido en uno de los mayores fracasos de la televisión autonómica.
La idea del formato era convertirse en una plataforma de debate sobre temas sociales, desde “¿Está el feminismo en crisis?” hasta la monarquía o el turismo, con mesas y tertulianos en las que se exploraban posturas enfrentadas. Sin embargo, la audiencia nunca acompañó y fue descendiendo de forma constante desde el estreno.
Los datos les pasaron factura: en su última entrega apenas reunió 6.000 espectadores y un friolero 0,7% de cuota, y logró en tramos prolongados un 0,0% técnico de audiencia, una cifra prácticamente inédita incluso en cadenas de ámbito autonómico.
Tras la cancelación, À Punt ya ha empezado a reordenar su parrilla y sustituir espacios que no logran conectar con la audiencia tras recientes movimientos en programación. Por su parte, no está claro si Toni Cantó seguirá vinculado a la cadena con otros proyectos o si este batacazo marcará un punto y aparte en su trayectoria televisiva.
