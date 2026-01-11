Terremoto en 'Masterchef': Samantha Vallejo-Nágera, insólita salida del concurso de TVE tras 14 años y una conocida influencer de gastronomía será su sustituta

'Masterchef' comienza el año con acometiendo un cambio completamente inesperado, quizá uno de los más importantes de toda su historia. TVE ha anunciado la insólita salida de Samantha Vallejo-Nágera del jurado del talent culinario producido por Shine Iberia (Banijay Iberia), después de 13 años en antena y 38 ediciones emitidas, sumadas las de anónimos, famosos, niños y abuelos.

Su sustituta en esta nueva etapa será la creadora de contenidos Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha, que a partir de la próxima edición del concurso con participantes desconocidos, que arrancará en las próximas semanas sus grabaciones, se sumará a Pepe Rodríguez, y Jordi Cruz para valorar a los nuevos aspirantes a cocineros televisivos.

Rostro emblemático del concurso desde su nacimiento, se desconoce si una marcha tan significativa como la de Samantha Vallejo-Nágera ha sido voluntaria o ha partido de la dirección de la corporación, en busca de un revulsivo para impulsar sus resultados de audiencia y penetrar de manera decidida en el universo digital con la incorporación de un rostro conocido de ese entorno, como es el de Delicious Martha. No en vano, la comunidad 'Masterchef' supera ya los cinco millones de seguidores y apuesta cada vez más por nuevas formas de disfrutar de la gastronomía también a través de las redes sociales.

Sobre la salida de Samantha Vallejo-Nágera de 'Mastrchef', RTVE se ha limitado a comunicar que la empresaria asumirá tendrá nuevas iniciativas en el sector audiovisual, así como proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle, además de seguir con sus negocios de hostelería. Habrá que esperar a preguntarle a ella por las razones de este sorprendente movimiento.