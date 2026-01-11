Escándalo en Turquía: Detienen a Can Yaman en una redada antidrogas

Can Yaman vivió la madrugada más inesperada de su carrera tras ser arrestado durante una megaoperación antidrogas de la policía turca en varios clubes y discotecas de Estambul, según la prensa local. La intervención, que afectó al menos a nueve locales de ocio nocturno, terminó con siete personas bajo custodia, entre ellas la actriz Selen Görgüzel.

Según los medios turcos, el equipo judicial no había emitido una orden de detención específica contra el actor, pero las autoridades lo encontraron en uno de los establecimientos registrados y lo detuvieron por supuesta posesión de drogas. Tras ser trasladado a dependencias policiales, se le practicaron análisis para determinar si había consumido sustancias.

La noticia ha sacudido el universo fanático, sobre todo en España donde Yaman es estrella de telenovelas y fenómenos internacionales. El actor tenía prevista una aparición promocional el 15 de enero en ‘El Hormiguero’ para hablar de su nueva serie española El laberinto de las mariposas, y ahora se desconoce cómo afectará esta detención a sus planes profesionales.

Por ahora no hay comunicados oficiales de sus representantes ni de las autoridades turcas aclarando detalles concretos de los cargos, y el propio Yaman ha quedado en el centro de una oleada de informaciones contradictorias que ya están desatando rumores y debates en redes