Audiencias tv ayer: 'Got Talent' vuelve con el peor estreno de su historia y no puede con 'La ruleta de la suerte'

'Got Talent' estrenó anoche su undécima edición, la última de Risto Mejide y la primera de Lorena Castell y Carlos Latre. El programa presentado por Santi Millán cosechó el peor estreno de su historia y se conformó con un bajo 9,6% y 903.000 espectadores, casi cinco puntos menos que el año pasado.

Por su parte, Antena 3 emitió un nuevo programa de 'La ruleta de la suerte noche', pero sin mucho éxito. Si bien es cierto que el concurso de Jorge Fernández logró liderar con un 9,7% y 1.042.00 seguidores, lo hace con la segunda peor marca de esta temporada.

En cuanto al resto de ofertas, en La 1 el cine no convence y se queda en tercera opción (7,8%), 'laSexta Xplica' sigue un dulce momento (7,5%) y el cine de Cuatro se conforma con la última posición (6,6%).