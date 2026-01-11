Sábado 10 de enero de 2026
Audiencias tv ayer: 'Got Talent' vuelve con el peor estreno de su historia y no puede con 'La ruleta de la suerte'
El programa de Santi Millán regresa por debajo del doble dígito y pierde por una décima su duelo contra el concurso de Antena 3
'Got Talent' estrenó anoche su undécima edición, la última de Risto Mejide y la primera de Lorena Castell y Carlos Latre. El programa presentado por Santi Millán cosechó el peor estreno de su historia y se conformó con un bajo 9,6% y 903.000 espectadores, casi cinco puntos menos que el año pasado.
Por su parte, Antena 3 emitió un nuevo programa de 'La ruleta de la suerte noche', pero sin mucho éxito. Si bien es cierto que el concurso de Jorge Fernández logró liderar con un 9,7% y 1.042.00 seguidores, lo hace con la segunda peor marca de esta temporada.
En cuanto al resto de ofertas, en La 1 el cine no convence y se queda en tercera opción (7,8%), 'laSexta Xplica' sigue un dulce momento (7,5%) y el cine de Cuatro se conforma con la última posición (6,6%).
