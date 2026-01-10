Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viernes 9 de enero 2026

Audiencias TV ayer: 'El Desafío' se estrena con fuerza y lidera una noche en la que Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró no encuentran apoyo

'De viernes' sube con los testimonios de Rocío Flores y Ana Obregón

'El Desafío' / 'Directo a la gente'

'El Desafío' / 'Directo a la gente' / ANTENA 3/ LA 1

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid


'El Desafío' estrenó anoche su sexta temporada por todo lo alto. El programa de Roberto Leal arrancó la competición siendo líder indiscutible de la noche al reunir frente al televisor a un estupendo 17% y 1.578.000 espectadores, sólo tres décimas por debajo del estreno de la edición anterior.

Por su parte, 'De viernes' pudo subir a pesar de la dura competencia. Los testimonios de Rocío Flores y Ana Obregón impulsaron al programa de Santi Acosta y Bea Archidona hasta el 10,7% y 870.000 seguidores, haciéndose con la segunda plaza del prime time.

En La 1, el especial de 'Directo al grano' que presentaron Marta Flich, Jesús Cintora y Gonzalo Miró no logró repetir el éxito de la tarde y se conforma con un mal 6,9% y solo 602.000 apoyos, siendo superado por el cine de Cuatro.

PRIME TIME

Antena 3

El Desafío: 17% y 1.578.000

Telecinco

De viernes: 10,7% y 870.000

La 1

Directo a la gente: 6,9% y 602.000

Cuatro

First Dates: 4,4% y 493.000 / 7,3% y 854.000

El Blockbuster: El último desafío: 7,9% y 823.000

laSexta

laSexta Clave: 4,1% y 453.000

laSexta Columna: 5% y 585.000

Equipo de Investigación: 6% y 669.000 / 5,5% y 456.000

La 2

Cifras: 3,8% y 431.000 / 6,1% y 719.000

Plano general: 3,1% y 360.000

Historia de nuestro cine: 2,6% y 235.000

LATE NIGHT

Antena 3

El Desafío: 8,7% y 271.000

laSexta

Equipo de Investigación: 5,8% y 282.000 / 6,6% y 172.000

Cuatro

Cine Cuatro: El 6° día: 6,2% y 279.000

La 1

Cine: Santos criminales: 3,4% y 85.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,2% y 1.178.000

Y Ahora Sonsoles: 9,7% y 830.000

Pasapalabra: 20% y 2.042.000

La 1

Directo al grano: 11% y 956.000

Valle Salvaje: 10,9% y 903.000

La promesa: 12,5% y 1.075.000

Malas lenguas: 12,3% y 1.130.000

Aquí la tierra: 13,4% y 1.377.000

Telecinco

El tiempo justo: 7,9% y 679.000

El diario de Jorge: 7,8% y 670.000

Agárrate al sillón: 7,1% y 696.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,1% y 618.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,4% y 470.000

laSexta

Zapeando: 5,7% y 502.000

Más Vale Tarde: 5,4% y 458.000

La 2

Saber y ganar: 2,2% y 191.000 / 6,1% y 562.000

Grandes Documentales: 4,1% y 349.000

Malas lenguas: 6,9% y 583.000

Eva longoria recorriendo España: 2,5% y 228.000

Grandes diseños de Suecia 1,8% y 179.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,1% y 302.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,9% y 875.000

La ruleta de la suerte: 23,3% y 1.594.000

La 1

La Hora de La 1: 20,1% y 358.000

Mañaneros 360: 17,9% y 542.000 / 12,1% y 905.000

laSexta

Aruser@s: 11% y 143.000 / 13,4% y 274.000

Al Rojo vivo: 9,6% y 340.000

Telecinco

La mirada crítica: 11,4% y 177..000

El programa de Ana Rosa: 12,4% y 307.000

Vamos a ver: 9,1% y 542.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,4% y 23.000 / 0,4% y 7.000 / 1% y 20.000

En boca de todos: 6,5% y 198.000

La 2

El cazador: 1,5% y 94.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,3% y 2.197.000

Telediario 1: 15,4% y 1.387.000

Informativos Telecinco 15H: 9,7% y 872.000

laSexta Noticias 14H: 8,5% y 654.000

Noticias Cuatro 1: 7,2% y 481.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,9% y 2.168.000

Telediario 2: 12,9% y 1.470.000

Informativos Telecinco 21H: 7,3% y 822.000

laSexta Noticias 20H: 6,4% y 627.000

Noticias Cuatro 2: 5,7% y 551.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,6%), La 1 (11,4%), Telecinco (8,9%), Cuatro (6,2%), laSexta (6,2%), La 2 (3,6%).

Mes: La 1 (12,8%), Antena 3 (12,3%), Telecinco (7,9%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).

