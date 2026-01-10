Viernes 9 de enero 2026
Audiencias TV ayer: 'El Desafío' se estrena con fuerza y lidera una noche en la que Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró no encuentran apoyo
'De viernes' sube con los testimonios de Rocío Flores y Ana Obregón
'El Desafío' estrenó anoche su sexta temporada por todo lo alto. El programa de Roberto Leal arrancó la competición siendo líder indiscutible de la noche al reunir frente al televisor a un estupendo 17% y 1.578.000 espectadores, sólo tres décimas por debajo del estreno de la edición anterior.
Por su parte, 'De viernes' pudo subir a pesar de la dura competencia. Los testimonios de Rocío Flores y Ana Obregón impulsaron al programa de Santi Acosta y Bea Archidona hasta el 10,7% y 870.000 seguidores, haciéndose con la segunda plaza del prime time.
En La 1, el especial de 'Directo al grano' que presentaron Marta Flich, Jesús Cintora y Gonzalo Miró no logró repetir el éxito de la tarde y se conforma con un mal 6,9% y solo 602.000 apoyos, siendo superado por el cine de Cuatro.
PRIME TIME
Antena 3
El Desafío: 17% y 1.578.000
Telecinco
De viernes: 10,7% y 870.000
La 1
Directo a la gente: 6,9% y 602.000
Cuatro
First Dates: 4,4% y 493.000 / 7,3% y 854.000
El Blockbuster: El último desafío: 7,9% y 823.000
laSexta
laSexta Clave: 4,1% y 453.000
laSexta Columna: 5% y 585.000
Equipo de Investigación: 6% y 669.000 / 5,5% y 456.000
La 2
Cifras: 3,8% y 431.000 / 6,1% y 719.000
Plano general: 3,1% y 360.000
Historia de nuestro cine: 2,6% y 235.000
LATE NIGHT
Antena 3
El Desafío: 8,7% y 271.000
laSexta
Equipo de Investigación: 5,8% y 282.000 / 6,6% y 172.000
Cuatro
Cine Cuatro: El 6° día: 6,2% y 279.000
La 1
Cine: Santos criminales: 3,4% y 85.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,2% y 1.178.000
Y Ahora Sonsoles: 9,7% y 830.000
Pasapalabra: 20% y 2.042.000
La 1
Directo al grano: 11% y 956.000
Valle Salvaje: 10,9% y 903.000
La promesa: 12,5% y 1.075.000
Malas lenguas: 12,3% y 1.130.000
Aquí la tierra: 13,4% y 1.377.000
Telecinco
El tiempo justo: 7,9% y 679.000
El diario de Jorge: 7,8% y 670.000
Agárrate al sillón: 7,1% y 696.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,1% y 618.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,4% y 470.000
laSexta
Zapeando: 5,7% y 502.000
Más Vale Tarde: 5,4% y 458.000
La 2
Saber y ganar: 2,2% y 191.000 / 6,1% y 562.000
Grandes Documentales: 4,1% y 349.000
Malas lenguas: 6,9% y 583.000
Eva longoria recorriendo España: 2,5% y 228.000
Grandes diseños de Suecia 1,8% y 179.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 12,1% y 302.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,9% y 875.000
La ruleta de la suerte: 23,3% y 1.594.000
La 1
La Hora de La 1: 20,1% y 358.000
Mañaneros 360: 17,9% y 542.000 / 12,1% y 905.000
laSexta
Aruser@s: 11% y 143.000 / 13,4% y 274.000
Al Rojo vivo: 9,6% y 340.000
Telecinco
La mirada crítica: 11,4% y 177..000
El programa de Ana Rosa: 12,4% y 307.000
Vamos a ver: 9,1% y 542.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,4% y 23.000 / 0,4% y 7.000 / 1% y 20.000
En boca de todos: 6,5% y 198.000
La 2
El cazador: 1,5% y 94.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24,3% y 2.197.000
Telediario 1: 15,4% y 1.387.000
Informativos Telecinco 15H: 9,7% y 872.000
laSexta Noticias 14H: 8,5% y 654.000
Noticias Cuatro 1: 7,2% y 481.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,9% y 2.168.000
Telediario 2: 12,9% y 1.470.000
Informativos Telecinco 21H: 7,3% y 822.000
laSexta Noticias 20H: 6,4% y 627.000
Noticias Cuatro 2: 5,7% y 551.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14,6%), La 1 (11,4%), Telecinco (8,9%), Cuatro (6,2%), laSexta (6,2%), La 2 (3,6%).
Mes: La 1 (12,8%), Antena 3 (12,3%), Telecinco (7,9%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).
