Audiencias 08/01/2026
Audiencias TV ayer | 'GH Dúo' gana la noche con el estreno más discreto de su historia, aunque por encima de 'Hasta el fin del mundo' y 'La encrucijada'
El reality lidera en Telecinco con un 13,7% en su tramo principal, aunque queda por debajo del estreno de 'GH 20' y muestra debilidad en el access prime time.
Telecinco ha inaugurado la cuarta edición de 'GH Dúo' con una victoria clara en la noche del jueves, aunque lejos de un estreno contundente. El reality se impone en su tramo principal con un 13,7% de cuota, un resultado suficiente para liderar, pero que lo sitúa por debajo del debut de 'GH 20' el pasado noviembre.
'Hasta el fin del mundo' regresa tras su parón con un 10,9%, mejorando respecto a su última emisión en diciembre, mientras 'Horizonte' vuelve a firmar un sólido 10% en Cuatro. Más atrás quedan 'La encrucijada', que se mueve en torno al 8,5%, y el cine de laSexta con 'Venganza bajo cero' (6,8%).
En el access prime time, la primera parte de 'GH Dúo' se queda en un 7,7%, claramente superada por 'El hormiguero', que domina con un 16%, y también por 'La revuelta', que anota un 10,6%. En ese contexto, el reality se mueve peligrosamente cerca de formatos como 'First Dates' (7,1%) y 'El intermedio' (6,8%), lo que deja claro que su arranque no ha generado un efecto arrastre potente en sus primeras horas de emisión.
PRIME TIME
La 1
La Revuelta: 1.331.000 (10,6%)
Hasta el fin del mundo: 668.000 (10,9%)
Antena 3
El hormiguero: 1.987.000 (16%)
La encrucijada: 717.000 (8,5%)
Telecinco
GH Dúo express: 963.000 (7,7%)
GH Dúo: 821.000 (13,7%)
laSexta
laSexta clave: 583.000 (4,8%)
El intermedio: 859.000 (6,8%)
El taquillazo “Venganza bajo cero”: 499.000 (6,8%)
Cuatro
First dates: 636.000 (5,1%)
First dates: 878.000 (7,1%)
Horizonte: 617.000 (10%)
La 2
Cifras y letras: 385.000 (3,1%)
Cifras y letras: 723.000 (5,5%)
El cine de La 2 “El sol del futuro”: 166.000 (1,4%)
Documentos TV: 69.000 (1%)
LATE NIGHT
La 1
Hasta el fin del mundo. Más allá del fin del mundo: 238.000 (11,8%)
Antena 3
La encrucijada: 490.000 (10,6%)
La encrucijada: 78.000 (3,1%)
laSexta
Cine “Tocada por un asesino”: 92.000 (3,4%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 110.000 (5,8%)
La 2
Cine “1917”: 64.000 (1,9%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 895.000 (10,5%)
Valle Salvaje: 886.000 (11,2%)
La promesa: 992.000 (11,8%)
Malas lenguas: 1.014.000 (10,7%)
Aquí la Tierra: 1.320.000 (12%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.328.000 (14,9%)
Y ahora, Sonsoles: 825.000 (9,9%)
Pasapalabra: 1.921.000 (17,6%)
Telecinco
El tiempo justo: 657.000 (7,9%)
El diario de Jorge: 698.000 (8,2%)
Agárrate al sillón: 652.000 (6,1%)
laSexta
Zapeando: 504.000 (5,7%)
Más vale tarde: 534.000 (6,4%)
Cuatro
Todo es mentira: 630.000 (7,4%)
Lo sabe, no lo sabe: 491.000 (5,7%)
La 2
Saber y ganar: 493.000 (5,3%)
Grandes documentales: 325.000 (3,9%)
Malas lenguas: 637.000 (7,8%)
Eva Longoria recorriendo España: 279.000 (3%)
Grandes diseños de Suecia: 224.000 (2,1%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 348.000 (19,2%)
Mañaneros 360: 484.000 (15,8%)
Mañaneros 360: 1.025.000 (13%)
Antena 3
Espejo público: 340.000 (13,4%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 858.000 (18,1%)
La ruleta de la suerte: 1.648.000 (23%)
Telecinco
La mirada crítica: 128.000 (8,4%)
El programa de AR: 321.000 (12,7%)
Vamos a ver: 573.000 (9,1%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 166.000 (13,2%)
Aruser@s: 311.000 (14,6%)
Al rojo vivo: 338.000 (9,4%)
Cuatro
¡Toma salami!: 4.000 (0,4%)
Alerta cobra: 8.000 (0,5%)
Alerta cobra: 24.000 (1,4%)
Alerta cobra: 57.000 (2,6%)
En boca de todos: 195.000 (6,3%)
La 2
El señor de los bosques: 17.000 (2,8%)
Zoom tendencias: 13.000 (1,6%)
Zoom tendencias: 20.000 (1,7%)
Los osos gigantes de Alaska: 20.000 (1,3%)
Turismo rural en el mundo: 29.000 (1,4%)
Nunca es demasiado pequeño: 30.000 (1,3%)
Canas de viajar: 21.000 (0,9%)
Sin equipaje: 25.000 (1%)
Sin equipaje: 49.000 (1,9%)
El western de La 2 “El retorno de Clint el solitario”: 101.000 (2,9%)
El cazador: 102.000 (1,6%)
Saber y ganar: 167.000 (1,8%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.350.000 (25,4%)
Telediario 1: 1.523.000 (16,4%)
Informativos Telecinco 15h: 861.000 (9,3%)
laSexta Noticias 14h: 666.000 (8,2%)
Noticias Cuatro 1: 434.000 (6,2%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.058.000 (16,6%)
Telediario 2: 1.518.000 (12,3%)
laSexta Noticias 20h: 750.000 (7,2%)
Informativos Telecinco 21h: 772.000 (6,3%)
Noticias Cuatro 2: 483.000 (4,7%)
Matinal
Telediario matinal: 108.000 (15,7%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 151.000 (14,5%)
El Matinal (Telecinco): 89.000 (8,2%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,8%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,6%).
Mensual: La 1 (13%), Antena 3 (12,1%), Telecinco (7,8%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,9%), La 2 (3,2%).
- Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
- Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
- Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
- Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
- Transportes encarga el proyecto para retirar la vía de Rodalies en Sant Feliu de Llobregat tras el soterramiento
- El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados