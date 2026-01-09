Audiencias TV ayer | 'GH Dúo' gana la noche con el estreno más discreto de su historia, aunque por encima de 'Hasta el fin del mundo' y 'La encrucijada'

Telecinco ha inaugurado la cuarta edición de 'GH Dúo' con una victoria clara en la noche del jueves, aunque lejos de un estreno contundente. El reality se impone en su tramo principal con un 13,7% de cuota, un resultado suficiente para liderar, pero que lo sitúa por debajo del debut de 'GH 20' el pasado noviembre.

'Hasta el fin del mundo' regresa tras su parón con un 10,9%, mejorando respecto a su última emisión en diciembre, mientras 'Horizonte' vuelve a firmar un sólido 10% en Cuatro. Más atrás quedan 'La encrucijada', que se mueve en torno al 8,5%, y el cine de laSexta con 'Venganza bajo cero' (6,8%).

En el access prime time, la primera parte de 'GH Dúo' se queda en un 7,7%, claramente superada por 'El hormiguero', que domina con un 16%, y también por 'La revuelta', que anota un 10,6%. En ese contexto, el reality se mueve peligrosamente cerca de formatos como 'First Dates' (7,1%) y 'El intermedio' (6,8%), lo que deja claro que su arranque no ha generado un efecto arrastre potente en sus primeras horas de emisión.

PRIME TIME

La 1

La Revuelta: 1.331.000 (10,6%)

Hasta el fin del mundo: 668.000 (10,9%)

Antena 3

El hormiguero: 1.987.000 (16%)

La encrucijada: 717.000 (8,5%)

Telecinco

GH Dúo express: 963.000 (7,7%)

GH Dúo: 821.000 (13,7%)

laSexta

laSexta clave: 583.000 (4,8%)

El intermedio: 859.000 (6,8%)

El taquillazo “Venganza bajo cero”: 499.000 (6,8%)

Cuatro

First dates: 636.000 (5,1%)

First dates: 878.000 (7,1%)

Horizonte: 617.000 (10%)

La 2

Cifras y letras: 385.000 (3,1%)

Cifras y letras: 723.000 (5,5%)

El cine de La 2 “El sol del futuro”: 166.000 (1,4%)

Documentos TV: 69.000 (1%)

LATE NIGHT

La 1

Hasta el fin del mundo. Más allá del fin del mundo: 238.000 (11,8%)

Antena 3

La encrucijada: 490.000 (10,6%)

La encrucijada: 78.000 (3,1%)

laSexta

Cine “Tocada por un asesino”: 92.000 (3,4%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 110.000 (5,8%)

La 2

Cine “1917”: 64.000 (1,9%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 895.000 (10,5%)

Valle Salvaje: 886.000 (11,2%)

La promesa: 992.000 (11,8%)

Malas lenguas: 1.014.000 (10,7%)

Aquí la Tierra: 1.320.000 (12%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.328.000 (14,9%)

Y ahora, Sonsoles: 825.000 (9,9%)

Pasapalabra: 1.921.000 (17,6%)

Telecinco

El tiempo justo: 657.000 (7,9%)

El diario de Jorge: 698.000 (8,2%)

Agárrate al sillón: 652.000 (6,1%)

laSexta

Zapeando: 504.000 (5,7%)

Más vale tarde: 534.000 (6,4%)

Cuatro

Todo es mentira: 630.000 (7,4%)

Lo sabe, no lo sabe: 491.000 (5,7%)

La 2

Saber y ganar: 493.000 (5,3%)

Grandes documentales: 325.000 (3,9%)

Malas lenguas: 637.000 (7,8%)

Eva Longoria recorriendo España: 279.000 (3%)

Grandes diseños de Suecia: 224.000 (2,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 348.000 (19,2%)

Mañaneros 360: 484.000 (15,8%)

Mañaneros 360: 1.025.000 (13%)

Antena 3

Espejo público: 340.000 (13,4%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 858.000 (18,1%)

La ruleta de la suerte: 1.648.000 (23%)

Telecinco

La mirada crítica: 128.000 (8,4%)

El programa de AR: 321.000 (12,7%)

Vamos a ver: 573.000 (9,1%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 166.000 (13,2%)

Aruser@s: 311.000 (14,6%)

Al rojo vivo: 338.000 (9,4%)

Cuatro

¡Toma salami!: 4.000 (0,4%)

Alerta cobra: 8.000 (0,5%)

Alerta cobra: 24.000 (1,4%)

Alerta cobra: 57.000 (2,6%)

En boca de todos: 195.000 (6,3%)

La 2

El señor de los bosques: 17.000 (2,8%)

Zoom tendencias: 13.000 (1,6%)

Zoom tendencias: 20.000 (1,7%)

Los osos gigantes de Alaska: 20.000 (1,3%)

Turismo rural en el mundo: 29.000 (1,4%)

Nunca es demasiado pequeño: 30.000 (1,3%)

Canas de viajar: 21.000 (0,9%)

Sin equipaje: 25.000 (1%)

Sin equipaje: 49.000 (1,9%)

El western de La 2 “El retorno de Clint el solitario”: 101.000 (2,9%)

El cazador: 102.000 (1,6%)

Saber y ganar: 167.000 (1,8%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.350.000 (25,4%)

Telediario 1: 1.523.000 (16,4%)

Informativos Telecinco 15h: 861.000 (9,3%)

laSexta Noticias 14h: 666.000 (8,2%)

Noticias Cuatro 1: 434.000 (6,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.058.000 (16,6%)

Telediario 2: 1.518.000 (12,3%)

laSexta Noticias 20h: 750.000 (7,2%)

Informativos Telecinco 21h: 772.000 (6,3%)

Noticias Cuatro 2: 483.000 (4,7%)

Matinal

Telediario matinal: 108.000 (15,7%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 151.000 (14,5%)

El Matinal (Telecinco): 89.000 (8,2%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,8%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,6%).

Mensual: La 1 (13%), Antena 3 (12,1%), Telecinco (7,8%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,9%), La 2 (3,2%).