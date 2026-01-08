Muere Siro Ouro, actor de 'La Mesías', a los 24 años

El actor y músico Siro Ouro, conocido artísticamente como Gold Sirope, ha fallecido a los 24 años. El joven artista murió el pasado 1 de enero y, en un comunicado, su entorno profesional lo ha definido como una figura “sensible, inquieta y profundamente comprometida con la creación”, subrayando que mantuvo activa su vocación artística incluso durante la enfermedad que padecía desde hacía años.

Nacido en Ferrol, Siro desarrolló una carrera marcada por la versatilidad. En el ámbito teatral formó parte de la compañía La Tristura, participando en montajes como "Materia prima" y "Future lovers". También dio el salto al audiovisual con trabajos en cine y televisión, entre ellos la película 'Somos Reyes' y la serie 'La Mesías', una de sus apariciones más reconocidas.

Paralelamente, cultivó su faceta musical bajo el nombre de Gold Sirope, un proyecto personal en el que exploró un sonido propio y emocional. Su agencia ha destacado que la última canción publicada en las semanas previas a su muerte constituye un legado artístico de gran valor, al reflejar con honestidad el momento vital que atravesaba y su manera de entender la creación.

La noticia fue hecha pública por su padre, el actor Daniel Ouro, a través de un mensaje en redes sociales en el que relató que su hijo falleció “sin sufrir” tras una larga lucha contra una enfermedad. En su despedida, recordó que las últimas palabras que intercambiaron fueron un “te quiero”, un adiós íntimo que pone rostro humano a la pérdida de un creador joven cuya trayectoria, aunque breve, deja una huella profunda en la escena cultural.