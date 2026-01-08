Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marta Flich, Gonzalo Miró y Cintora saltan por sorpresa al prime time de TVE con ‘Directo a la gente’

La 1 traslada su apuesta por la actualidad a la noche con un especial en directo que abordará los grandes asuntos nacionales e internacionales.

Marta Flich, Jesús Cintora y Gonzalo Miró

Marta Flich, Jesús Cintora y Gonzalo Miró / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

TVE refuerza su estrategia informativa en este arranque de año con un movimiento inesperado: el desembarco en prime time de 'Directo a la gente', un especial en directo que llevará a Marta FlichGonzalo Miró y Jesús Cintora a la franja estrella de La 1. La cadena busca explicar la actualidad con contexto, pluralidad y conexiones en tiempo real en una noche marcada por la incertidumbre informativa.

Flich y Miró se encargarán de conducir los grandes bloques del programa: coordinarán conexiones en directo, entrevistarán a protagonistas y expertos y ofrecerán la última hora de los temas que dominan la agenda. Por su parte, Cintora asumirá la moderación de la mesa de análisis y debate, integrada por voces diversas del ámbito político, periodístico y social, con el objetivo de confrontar ideas desde el rigor.

El especial contará con un despliegue de reporteros sobre el terreno, con conexiones en directo desde la frontera de Venezuela y desde Groenlandia, además de un seguimiento exhaustivo de los principales asuntos de la política y la sociedad españolas. Todo ello se realizará desde el plató de 'Directo al Grano', que adaptará su escenografía y línea gráfica para esta cita nocturna.

El salto al prime time llega en una semana especialmente dulce para la actualidad de RTVE. 'Directo al Grano' ha firmado récords recientes y se ha consolidado como líder en su franja, mientras 'Malas lenguas' también ha alcanzado sus mejores datos históricos entre La 2 y La 1. Con ‘Directo a la gente’, la corporación traslada ese éxito de las tardes a la noche y redobla su apuesta por una información en directo que conecte con la audiencia en un momento clave del calendario informativo.

