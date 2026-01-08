Jesús Calleja sufre un gravísimo accidente automovilístico en el Dakar: última hora de su estado de salud

La participación de Jesús Calleja en el Rally Dakar 2026 ha llegado a su fin antes de lo previsto tras un espectacular accidente que ha obligado a su retirada inmediata. El suceso ha tenido lugar en una exigente etapa maratón y ha sido registrado por las cámaras de la organización, desatando una oleada de inquietud entre los seguidores del aventurero y en el entorno televisivo.

Calleja competía junto a su copiloto, Eduardo Blanco, cuando el vehículo impactó contra un desnivel del terreno a gran velocidad. El golpe provocó que el coche saliera despedido y diera varias vueltas de campana antes de detenerse, con piezas del chasis y la carrocería esparcidas por la pista. La escena activó de inmediato los protocolos de emergencia del Dakar, una prueba en la que cualquier imprevisto puede tener consecuencias severas.

A pesar de la violencia del accidente, tanto el presentador como su acompañante lograron salir del vehículo por su propio pie, un primer indicio tranquilizador. Sin embargo, tras las evaluaciones médicas, la organización decidió que lo más prudente era poner fin a su participación para evitar riesgos mayores, cerrando así una edición que estaba siendo especialmente ilusionante para el leonés.

La confirmación sobre su estado llegó poco después desde Mediaset España. En El desmarque, Manu Carreño explicó que Calleja presentaba una pequeña fractura en el acromion, una zona del hombro, y que se encontraba “perfectamente bien” tras pasar las pruebas médicas. Una lesión leve que requerirá reposo, pero que no compromete su recuperación a medio plazo.