Fichaje bomba en Telecinco: Víctor, hijo mayor de José Luis Ábalos, protagoniza el regreso de este programa

Telecinco ha decidido reactivar uno de sus formatos más reconocibles apostando por un testimonio con alto voltaje informativo. El regreso de 'El precio de…' llegará marcado por la entrevista a Víctor Ábalos Aguado, hijo mayor del exministro José Luis Ábalos, que rompe su silencio televisivo por primera vez.

La promoción lanzada por la cadena deja claro que Víctor defiende abiertamente a su padre y apunta directamente al núcleo del poder político con una frase llamada a generar titulares: “Mi padre fue la persona más leal que tuvo el presidente Pedro Sánchez hasta que fue expulsado del partido. A día de hoy, esa lealtad no se la debe”. Un adelanto que anticipa una entrevista centrada tanto en lo personal como en lo político.

Víctor Ábalos, de 43 años, ha permanecido hasta ahora al margen del foco mediático. Nacido en Valencia en 1982, es fruto de la primera relación del exministro con María Pilar Aguado Ramírez y hermano de Tatiana Ábalos. Sin presencia activa en redes sociales ni trayectoria pública, su nombre comenzó a circular en los medios por su vinculación indirecta al llamado caso Koldo, la investigación sobre presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia.

Aunque no figura como imputado, varios informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo mencionan como una pieza relevante del entramado. En uno de esos documentos se le señala como posible testaferro de su padre, una acusación que él ha negado de forma tajante. Ante el Tribunal Supremo, defendió que su actividad profesional en Colombia se limitaba a trabajos de consultoría y aseguró no compartir intereses económicos con José Luis Ábalos ni en España ni en el extranjero. “No tengo dinero en Colombia, nunca he cobrado comisiones y no soy el testaferro de mi padre. Me han destrozado la vida”, declaró entonces.

Su intervención en ‘El precio de…’ supone, por tanto, un punto de inflexión. Es la primera vez que se sienta ante las cámaras para ofrecer su versión de los hechos, hablar de la relación con su padre y responder a las sospechas que han rodeado a la familia en los últimos meses. Telecinco aún no ha comunicado la fecha exacta de emisión, pero se podría esperar un estreno inminente en las próximas semanas.