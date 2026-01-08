Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miércoles 7 de enero 2026

Audiencias tv ayer: 'La isla de las tentaciones' arrasa con máximo en sus hogueras finales y Roberto Leal resiste junto a su madre8

En el access, 'El Hormiguero' lidera el primer duelo del año frente a 'La revuelta'

'Nos vamos de madre' / 'La isla de las tentaciones'

Redacción Yotele

Madrid
'La isla de las tentaciones' emitió anoche sus hogueras finales y arrasó con ellas al lograr un espectacular 20,1% y 1.485.000 espectadores en su tramo principal, siendo así la oferta líder de la noche. Antes, de 22:00 a 23:00 horas, el programa registra un 12% y 1.544.000 seguidores, siendo tercera opción de su franja.

Ante ese embiste, buenos halagos merece el estreno de 'Nos vamos de madre' el nuevo programa de Roberto Leal junto a su madre, Mercedes Guillén, que resiste con orgullo al cosechar un 12,6% y 1.091.000 telvidentes. En La 1, el cine no termina de convencer y anota un 9,6% y 687.000 fieles.

En el access, 'El hormiguero' y 'La revuelta' retomaron su duelo diario en el que el vencedor volvió a ser el show de Pablo Motos (14,8%), que superó sin problemas al de David Broncano (12,6%).

PRIME TIME

Telecinco

La Isla de las tentaciones: 12% y 1.545.000 / 20,1% y 1.485.000

Antena 3

El Hormiguero: 14,8% y 1.899.000

Nos vamos de madre: 12,6% y 1.091.000

La 1

La revuelta: 12,6% y 1.637.000

Cine: Jurassic World: Dominion: 9,6% y 687.000

Cuatro

First Dates: 5,2% y 676.000 / 6,4% y 798.000

El Blockbuster: Salvaje: 4,6% y 344.000

laSexta

laSexta Clave: 4,3% y 533.000

El Intermedio: 7,1% y 934.000

El Taquillazo: El método Williams: 3,6% y 261.000

La 2

Cifras y letras: 3,6% y 457.000 / 5,1% y 686.000

Imma Tataranni: 1,6% y 208.000 / 2,1% y 193.000

LATE NIGHT

Telecinco

La isla de las tentaciones: 14,9% y 446.000

La 1

Cine 2: Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo: 9% y 206.000

Antena 3

Cine:  3 bodas de más: 8,7% y 362.000

laSexta

Cine: Falsa amistad: 2,2% y 46.000

Cuatro

Alert: 2,5% y 81.000

El Desmarque: 1,3% 23.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 13,4% y 1.237.000

Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 827.000

Pasapalabra: 18,8% y 2.107.000

La 1

Directo al grano: 11,7% y 1.037.000

Valle Salvaje: 11,3% y 933.000

La promesa: 12,1% y 1.063.000

Malas lenguas: 11,4% y 1.134.000

Aquí la tierra: 13,1% y 1.489.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,3% y 811.000

El diario de Jorge: 8,7% y 761.000

Agárrate al sillón: 7,1% y 780.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,4% y 652.000

Lo sabe, no lo sabe: 6,3% y 561.000

laSexta

Zapeando: 5,5% y 500.000

Más Vale Tarde: 7,2% y 624.000

La 2

Saber y ganar 1,7% y 162.000 / 5,8% y 543.000

Grandes Documentales: 4,1% y 350.000

Malas lenguas: 7,5% y 644.000

Eva Longoria recorriendo España: 2,4% y 241.000

Grandes diseños de Suecia: 1,4% y 165.000

MAÑANA

La 1

La Hora de La 1: 21,2% y 353.000

Mañaneros 360: 16,3% y 525.000 / 12,4% y 998.000

Antena 3

Espejo Público: 12,1% y 323.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,1% y 833.000

La ruleta de la suerte: 19,7% y 1.458.000

laSexta

Aruser@s: 12,5% y 126.000 / 13% y 273.000

Al Rojo Vivo: 9,5% y 354.000

Telecinco

La mirada crítica: 11,2% y 142.000

El programa de AR: 12,8% y 335.000

Vamos a ver: 8,7% y 553.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,7% y 9.000 / 1,4% y 24.000 / 2,2% y 47.000

En boca de todos: 6,8% y 221.000

La 2

El cazador: 1,5% y 103.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,7% y 2.079.000

Telediario 1: 17,1% y 1.640.000

Informativos Telecinco 15H: 9,4% y 896.000

laSexta Noticias 14H: 9% y 743.000

Noticias Cuatro 1: 6,6% y 472.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,3% y 2.461.000

Telediario 2: 13,6% y 1.724.000

Informativos Telecinco 21H: 6,9% y 873.000

laSexta Noticias: 7,6% y 814.000

Noticias Cuatro 2: 5% y 537.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,6%), La 1 (12,8%), Telecinco (10,6%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,4%).

Mes: La 1 (13,1%), Antena 3 (11,8%), Telecinco (7,7%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,7%), La 2 (3,2%).

TEMAS

