Miércoles 7 de enero 2026
Audiencias tv ayer: 'La isla de las tentaciones' arrasa con máximo en sus hogueras finales y Roberto Leal resiste junto a su madre8
En el access, 'El Hormiguero' lidera el primer duelo del año frente a 'La revuelta'
'La isla de las tentaciones' emitió anoche sus hogueras finales y arrasó con ellas al lograr un espectacular 20,1% y 1.485.000 espectadores en su tramo principal, siendo así la oferta líder de la noche. Antes, de 22:00 a 23:00 horas, el programa registra un 12% y 1.544.000 seguidores, siendo tercera opción de su franja.
Ante ese embiste, buenos halagos merece el estreno de 'Nos vamos de madre' el nuevo programa de Roberto Leal junto a su madre, Mercedes Guillén, que resiste con orgullo al cosechar un 12,6% y 1.091.000 telvidentes. En La 1, el cine no termina de convencer y anota un 9,6% y 687.000 fieles.
En el access, 'El hormiguero' y 'La revuelta' retomaron su duelo diario en el que el vencedor volvió a ser el show de Pablo Motos (14,8%), que superó sin problemas al de David Broncano (12,6%).
PRIME TIME
Telecinco
La Isla de las tentaciones: 12% y 1.545.000 / 20,1% y 1.485.000
Antena 3
El Hormiguero: 14,8% y 1.899.000
Nos vamos de madre: 12,6% y 1.091.000
La 1
La revuelta: 12,6% y 1.637.000
Cine: Jurassic World: Dominion: 9,6% y 687.000
Cuatro
First Dates: 5,2% y 676.000 / 6,4% y 798.000
El Blockbuster: Salvaje: 4,6% y 344.000
laSexta
laSexta Clave: 4,3% y 533.000
El Intermedio: 7,1% y 934.000
El Taquillazo: El método Williams: 3,6% y 261.000
La 2
Cifras y letras: 3,6% y 457.000 / 5,1% y 686.000
Imma Tataranni: 1,6% y 208.000 / 2,1% y 193.000
LATE NIGHT
Telecinco
La isla de las tentaciones: 14,9% y 446.000
La 1
Cine 2: Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo: 9% y 206.000
Antena 3
Cine: 3 bodas de más: 8,7% y 362.000
laSexta
Cine: Falsa amistad: 2,2% y 46.000
Cuatro
Alert: 2,5% y 81.000
El Desmarque: 1,3% 23.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 13,4% y 1.237.000
Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 827.000
Pasapalabra: 18,8% y 2.107.000
La 1
Directo al grano: 11,7% y 1.037.000
Valle Salvaje: 11,3% y 933.000
La promesa: 12,1% y 1.063.000
Malas lenguas: 11,4% y 1.134.000
Aquí la tierra: 13,1% y 1.489.000
Telecinco
El tiempo justo: 9,3% y 811.000
El diario de Jorge: 8,7% y 761.000
Agárrate al sillón: 7,1% y 780.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,4% y 652.000
Lo sabe, no lo sabe: 6,3% y 561.000
laSexta
Zapeando: 5,5% y 500.000
Más Vale Tarde: 7,2% y 624.000
La 2
Saber y ganar 1,7% y 162.000 / 5,8% y 543.000
Grandes Documentales: 4,1% y 350.000
Malas lenguas: 7,5% y 644.000
Eva Longoria recorriendo España: 2,4% y 241.000
Grandes diseños de Suecia: 1,4% y 165.000
MAÑANA
La 1
La Hora de La 1: 21,2% y 353.000
Mañaneros 360: 16,3% y 525.000 / 12,4% y 998.000
Antena 3
Espejo Público: 12,1% y 323.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,1% y 833.000
La ruleta de la suerte: 19,7% y 1.458.000
laSexta
Aruser@s: 12,5% y 126.000 / 13% y 273.000
Al Rojo Vivo: 9,5% y 354.000
Telecinco
La mirada crítica: 11,2% y 142.000
El programa de AR: 12,8% y 335.000
Vamos a ver: 8,7% y 553.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,7% y 9.000 / 1,4% y 24.000 / 2,2% y 47.000
En boca de todos: 6,8% y 221.000
La 2
El cazador: 1,5% y 103.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 21,7% y 2.079.000
Telediario 1: 17,1% y 1.640.000
Informativos Telecinco 15H: 9,4% y 896.000
laSexta Noticias 14H: 9% y 743.000
Noticias Cuatro 1: 6,6% y 472.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,3% y 2.461.000
Telediario 2: 13,6% y 1.724.000
Informativos Telecinco 21H: 6,9% y 873.000
laSexta Noticias: 7,6% y 814.000
Noticias Cuatro 2: 5% y 537.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,6%), La 1 (12,8%), Telecinco (10,6%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,4%).
Mes: La 1 (13,1%), Antena 3 (11,8%), Telecinco (7,7%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,7%), La 2 (3,2%).
