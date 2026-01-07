Laura Matamoros debutó en 'Espejo Público' con la promesa de "darlo todo": "Me voy a mojar"

Laura Matamoros ya tiene nueva casa en televisión. La hija de Kiko Matamoros y Marián Flores se estrenó este miércoles como colaboradora oficial de ‘Espejo Público’, donde compartió sofá con Gemma López y dejó claro desde el principio que viene “con ganas de mojarse en todo” y aportar su visión sin filtros a las tertulias del magacín de Susanna Griso.

En su intervención, Laura tiró de sinceridad: reconoció que creció en una familia mediática y que afronta cada tema con naturalidad, aunque no siempre es fácil. La colaboradora también se emocionó al hablar de su madre y reflexionó sobre cómo su papel como madre la ha cambiado a ella, un enfoque personal que ya ha generado reacciones entre la audiencia y en redes.

Además de hablar de lo suyo, Matamoros no rehuyó los temas delicados: opinó sobre el libro de memorias de Mar Flores y el maltrato que se recoge en él, y se mostró tajante sobre la necesidad de “curar heridas” familiares para poder seguir adelante. Un debut intenso, con toque sentimental y ganas de dar mucha guerra.

La incorporación de Laura se enmarca en la estrategia de ‘Espejo Público’ de comenzar 2026 con cambios y fichajes llamativos para reforzar su panel de colaboradores, acercándose a perfiles del corazón y reality que puedan dinamizar las mañanas y atraer atención mediática.