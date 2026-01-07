Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laura Matamoros debutó en 'Espejo Público' con la promesa de "darlo todo": "Me voy a mojar"

La influencer y ganadora de realitys debuta como colaboradora en el matinal de Antena 3 y no se corta: quiere protagonismo, polémica y mandar mensaje a su familia mediática desde el primer día.

Laura Matamoros en 'Espejo Público'

Laura Matamoros en 'Espejo Público' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Laura Matamoros ya tiene nueva casa en televisión. La hija de Kiko Matamoros y Marián Flores se estrenó este miércoles como colaboradora oficial de ‘Espejo Público’, donde compartió sofá con Gemma López y dejó claro desde el principio que viene “con ganas de mojarse en todo” y aportar su visión sin filtros a las tertulias del magacín de Susanna Griso.

En su intervención, Laura tiró de sinceridad: reconoció que creció en una familia mediática y que afronta cada tema con naturalidad, aunque no siempre es fácil. La colaboradora también se emocionó al hablar de su madre y reflexionó sobre cómo su papel como madre la ha cambiado a ella, un enfoque personal que ya ha generado reacciones entre la audiencia y en redes.

Además de hablar de lo suyo, Matamoros no rehuyó los temas delicados: opinó sobre el libro de memorias de Mar Flores y el maltrato que se recoge en él, y se mostró tajante sobre la necesidad de “curar heridas” familiares para poder seguir adelante. Un debut intenso, con toque sentimental y ganas de dar mucha guerra.

La incorporación de Laura se enmarca en la estrategia de ‘Espejo Público’ de comenzar 2026 con cambios y fichajes llamativos para reforzar su panel de colaboradores, acercándose a perfiles del corazón y reality que puedan dinamizar las mañanas y atraer atención mediática.

